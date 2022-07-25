Кто возглавит комитет по разведке при Зеленском вместо Демченко: СМИ назвали имя
Источник:LIGA.net
Руслана Демченко уволили с должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны. Его место может занять начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.
Буданов может получить уже третью должность
О предполагаемом назначении Буданова журналистам LIGA.net сообщил источник в Офисе Президента и спецслужбах. Как известно, 25 июля президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Демченко.
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Кирилл Буданов – офицер Главного управления разведки Минобороны с августа 2020 года. В мае глава украинской разведки также возглавил Координационный штаб в отношении пленных.
В этой должности он заменил министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирину Верещук.К сведению. Комитет по разведке – вспомогательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является подготовка предложений по осуществлению руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов Украины.
Что известно об отставке Демченко
- СМИ писали о том, что Демченко во время подписания так называемых Харьковских соглашений возглавлял МИД Украины, из-за чего подпадал под закон о люстрации.
- Но президент Зеленский сообщал, что Демченко не имеет отношения к подписанию скандальных соглашений, поскольку не ставил подписи на договоре и не докладывал в парламенте.
- Однако расследование журналистов "Схем" свидетельствует, что Демченко причастен к лоббированию Харьковских соглашений и подвергался люстрации.
- Кроме того, Демченко получил статус участника боевых действий, хотя не воевал. Аналитик "Левиафана" Николай Мельник информировал, что чиновник получил статус своей деятельности в 2014 году.
Узнайте больше – что известно об уходе Руслана Демченко: смотрите видео