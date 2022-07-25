Кто возглавит комитет по разведке при Зеленском вместо Демченко: СМИ назвали имя

Руслана Демченко уволили с должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны. Его место может занять начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Буданов может получить уже третью должность

О предполагаемом назначении Буданова журналистам LIGA.net сообщил источник в Офисе Президента и спецслужбах. Как известно, 25 июля президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Демченко.

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Кирилл Буданов – офицер Главного управления разведки Минобороны с августа 2020 года. В мае глава украинской разведки также возглавил Координационный штаб в отношении пленных.

В этой должности он заменил министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирину Верещук.

Что известно об отставке Демченко

СМИ писали о том, что Демченко во время подписания так называемых Харьковских соглашений возглавлял МИД Украины, из-за чего подпадал под закон о люстрации.

Но президент Зеленский сообщал, что Демченко не имеет отношения к подписанию скандальных соглашений, поскольку не ставил подписи на договоре и не докладывал в парламенте.

Однако расследование журналистов "Схем" свидетельствует, что Демченко причастен к лоббированию Харьковских соглашений и подвергался люстрации.

Кроме того, Демченко получил статус участника боевых действий, хотя не воевал. Аналитик "Левиафана" Николай Мельник информировал, что чиновник получил статус своей деятельности в 2014 году.

Узнайте больше – что известно об уходе Руслана Демченко: смотрите видео

Комитет по разведке – вспомогательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является подготовка предложений по осуществлению руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов Украины.