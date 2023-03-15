Вместо Гайдая: Луганскую ОВА может возглавить военный

Сергей Гайдай был уволен с должности главы Луганской областной военной администрации. Более того, уже предварительно известно, кто может заменить его в должности.

Спикер Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что вероятнее всего говорится о военном. Сам Сергей Гайдай заверил, что к его работе нет претензий.

Заметьте Гайдая, Марченко и Гамалия уволили с должностей глав ОВА: Зеленский подписал соответствующие указы

Кто может возглавить Луганскую ОВА

В случае Луганской области, руководителем будет, вероятнее всего, человек военный, собственно, это и была мотивация. По-прежнему есть такое намерение у всех прифронтовых и откровенно фронтовых, как в случае с Луганской областью, регионах, иметь в должности руководителя именно военного человека,

– заявил Никифоров.

Относительно того, о каком военном говорится, представитель президента Украины сказал, что пока не может назвать фамилию.

Что говорит об отставке сам Гайдай

Сергей Гайдай заявил, что все нормально, и к его работе нет никаких претензий.

Это как на фронте есть ротация, кого-то опрокидывают, чтобы усилить другое направление фронта. Так и здесь: все планово,

– объяснил экс-руководитель Луганской ОВА.

Более того, Гайдай подтвердил, что действительно предложение о назначении его послом в Казахстане обсуждалось.

"У меня есть данное предложение, которое обсуждалось некоторое время назад", – заявил экс-чиновник.

Относительно вероятного назначения Гайдая послом Сергей Никифоров ответил: "Должно быть соответствующее решение, до подписи решения я не могу комментировать".

Отставка Гайдая, Марченко и Гамалия

14 марта Кабмин согласовал увольнение Сергея Гайдая с поста председателя Луганской ОВА, Максима Марченко – с поста председателя Одесской ОВА и Сергея Гамалия – с поста председателя Хмельницкой ОВА.

Уже 15 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Гайдая, Марченко и Гамалия.

Следует заметить, что Сергей Гайдай возглавлял Луганскую ОВА еще с 2019 года, Сергей Гамалий Хмельницкую – с 2020 года, Марченко Одесскую – с 2022 года.

Информация о возможном назначении Сергея Гайдая на должность посла в Казахстан была еще в январе 2023 года. Тогда еще глава Луганской ОВА отмечал, что он – член команды Владимира Зеленского и будет работать на другом направлении фронта, если президент Украины примет такое решение.