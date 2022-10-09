Кто взорвал Крымский мост: военный эксперт проанализировал взрывы

Взрывы на Крымском мосту – политическое поражение россиян, поскольку это была "жемчужина", которой гордился Путин. Эксперты отмечают, что версия со взрывчаткой в грузовике вызывает сомнения.

Когда прошло 12 часов после взрыва, россияне стали придумывать так называемые "причины взрывов". Говорили и о нарушении пожарной безопасности, и о "смертнике на грузовике". Это отметил военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал.

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Версия со смертником на грузовике "не клеится"

По мнению эксперта, смертник на грузовике не мог обрушить 3 пролета моста. Будь внутри фуры взрывчатка, для моста это был бы воздушный взрыв. Жданов объясняет, что таким образом на мост пошла бы только ударная волна, а для волны такой мощности нужна более сильная взрывчатка. То есть, по словам эксперта, эта версия "не клеится".

Кто взорвал мост – аналитика Жданова: видео

Жданов также вспомнил одно из первых видео взрывов, снятых с видеорегистратора легковушки. Там слышны звуки вероятного "прилета".

Они придумывают любую версию, но для Путина признать или предположить, что это сделала Украина – катастрофа, которая приведет к новому внутриполитическому кризису в России,

– рассказал Жданов.

Кроме того, звучала версия, что мост подорвала ФСБ из-за внутренних ссор. По мнению Жданова, это не слишком реально.

Мосту уже "не жить"

Жданов убежден, что ремонт уже не поможет Крымскому мосту. Возможны новые взрывы. Он вспомнил историю с Антоновским мостом. Говорит, что это была генеральная репетиция.

Ответить россияне, по мнению Жданова, не смогут нормально. Единственное – могут атаковать ракетами или дронами-камикадзе. Украинцам следует подготовиться, что в ближайшие дни угроза ракетных атак может вырасти.

На использование ядерного оружия, продолжил эксперт, Россия вряд ли отважится.

Взрывы на Крымском мосту: что известно

На Крымском мосту утром 8 октября раздался взрыв. Там вспыхнул огромный пожар.

Обрушились 2 пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Одна автомобильная нить – из Керчи на Тамань, предварительно целая. Движение автомобилей и поездов по мосту остановили.

К вечеру оккупанты заявили, что на уцелевшую часть Крымского моста уже начали запускать авто. Кроме того, для грузовиков якобы работает паром.

Путин отдал приказ ФСБ усилить защиту моста.

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