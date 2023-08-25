Почему Путин здесь ни при чем

Этот аспект значения уже не имеет: в общественном поле ЧВК "Вагнера" признана обезглавленной.

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При этом не могу согласиться с огромным хором тех, кто считает, что Евгению Пригожину отомстил Владимир Путин. По моему убеждению, заказчики дерзкого и удачного покушения другие.

Если бы Путин хотел разобраться с бывшим другом и поваром, то Пригожина просто арестовали бы, как это произошло с Сергеем Суровикиным, и делали бы с ним что угодно. Однако Пригожин чувствовал себя достаточно уверенно, передвигался самолетами, появлялся в информационном пространстве.

Все подтверждает, что он смог договориться с Путиным, убедить его в собственной полезности. В частности, в Африке, создавая там зоны напряженности, что давало бы "чемоданному фюреру" дополнительные рычаги для давления на партнеров и союзников Украины.

Еще вызывает вопрос форма покушения. Это не путинская ФСБшная стилистика. Там следовало бы ожидать яда, как было с Алексеем Навальным, или какого-нибудь нападения неизвестно кого. Спецслужбы не меняют отработанную схему действий, потому что у них не так много исполнителей высшего уровня.

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А здесь среди недоимперии "бабах" зенитной ракетой, о чем говорят характерные отверстия от впечатляющих элементов на обломках пригожинского авиалайнера. Совокупность признаков делает для меня более вероятной версией, что это военное руководство России.

Видимо, у Пригожина немного притормозило с Нигером, на что, кстати, намекает его последнее бессмысленное видео. Вот Сергей Шойгу с Валерием Герасимовым и воспользовались моментом – свели счеты.

Влияние главы Кремля ослабевает

Кто говорит, что Пригожин уже проиграл им аппаратную борьбу и не создавал опасности. Это так, но российские власти и общество в целом проникнуты зэковскими понятиями. Поэтому, если не ответить жестко на совершаемые на минобороны Пригожин наезды, то по тамошним нормам – это добровольно признать себя "опущенным". С соответствующим отношением как руководства, так и подчиненных.

Если моя версия правильно (это станет понятно в течение месяца), то это означает, что Путин слабеет. Настолько, сто начинаются события не санкционированы им.

О прогрессирующей слабости фюрера свидетельствует также и постоянное использование путинского двойника – того, который рефлекторно путает на какой руке у него часы, и встречи с которыми не следует ожидать в карантине.

Интересно Такое может произойти только в России

Соответственно, в конце этого – начале следующего года в недоимперии могут начаться интересные процессы. Власть в России неделима, поэтому кремлевские руководители обязательно вцепятся друг другу в глотку. И покушения на известных людей могут стать системой. Кадыров уже готовится перебраться в Саудовскую Аравию?

Борьба за власть в Кремле, безусловно, в пользу Украины. Она может стать весомым фактором победы.