Чому Путін тут ні до чого

Цей аспект значення вже не має: у суспільному полі ПВК "Вагнера" визнано обезголовленою.

До теми Жорстока боротьба за престол: що буде з "вежами Кремля" після Пригожина

При цьому не можу погодитися з величезним хором тих, хто вважає, що Євгєнію Пригожину помстився саме Владімір Путін. На моє переконання, замовники зухвалого і вдалого замаху інші.

Якби Путін хотів розібратися з колишнім другом і кухарем, то Пригожина просто б заарештували, як це відбулося з Сєргєєм Суровікіним, і робили б з ним що завгодно. Однак Пригожин почувався досить впевнено, пересувався літаками, з'являвся в інформаційному просторі.

Все підтверджує те, що він зміг домовитися з Путіним, переконати його у власній корисності. Зокрема, в Африці, створюючи там зони напруженості, що давало б "валізному фюреру" додаткові важелі для тиску на партнерів і союзників України.

Ще викликає запитання форма замаху. Це не путінська ФСБшна стилістика. Там слід було б очікувати отрути, як було з Алєксєєм Навальним, або якогось нападу невідомо кого. Спецслужби не змінюють відпрацьовану схему дій, бо в них не так багато виконавців вищого рівня.

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А тут посеред недоімперії "бабах" зенітною ракетою, про що кажуть характерні отвори від вражаючих елементів на уламках пригожинського авіалайнера. Сукупність ознак робить для мене більш ймовірною версією те, що це військове керівництво Росії.

Мабуть, у Пригожина трохи пригальмувало з Нігером, на що, до речі, натякає його останнє безглузде відео. От Сєргєй Шойгу з Валєрієм Герасимовим і скористалися моментом – звели рахунки.

Вплив очільника Кремля слабшає

Хтось каже, що Пригожин вже програв їм апаратну боротьбу і не створював небезпеки. Це так, але російська влада і суспільство загалом просякнуті зеківськими поняттями. Тому, якщо не відповісти жорстко на наїзди, які вчиняв на міноборони Пригожин, то за тамтешніми нормами – це добровільно визнати себе "опущеним". З відповідним ставленням як керівництва, так і підлеглих.

Якщо моя версія правильно (це стане зрозумілим протягом місяця), то це означає, що Путін слабшає. Настільки, що починаються події, не санкціоновані ним.

Про прогресуючу слабкість фюрера свідчить також і постійне використання путінського двійника – того, який рефлекторно плутає на якій руці в нього годинник, і зустрічі з яким не треба очікувати у карантині.

Цікаво Таке може статися лише у Росії

Відповідно, наприкінці цього – на початку наступного року в недоімперії можуть початися цікаві процеси. Влада у Росії неподільна, тому кремлівські очільники обов'язково вчепляться один одному у горлянку. І замахи на відомих впливових людей можуть стати системою. Кадиров вже готується перебратися до Саудівської Аравії?

Боротьба за владу в Кремлі безумовно на користь Україні. Вона може стати вагомим фактором перемоги.