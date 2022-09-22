Транзит власти в россии: станет ли патрушев преемником путина

Признаков транзита власти в россии не заметно. Если кто-то и хочет сместить путина, необходимо делать это сейчас, пока есть соответствующие условия, однако радикальных действий не происходит.

Такое мнение 24 каналу озвучил российский правозащитник Марк Фейгин. Ранее он рассказал о том, почему не получится избежать мобилизации и сбежать из россии.

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Признаков транзита власти нет

Фейгин отметил, что в настоящее время в россии нет никаких признаков того, что происходит транзит власти. Возможно, они скрыты, но если определенная часть власти намерена сместить путина, это нужно делать сейчас. Ждать нечего.

Позиция того же шойга. Он ничего подобного не делает. Заявляет вещи, о которых ему сказали говорить,

– заметил российский правозащитник.

Смена путина на патрушева

Он продолжил, что замена путина на патрушева к качественным изменениям в самой россии напрямую не приведет. Война закончится, но коренных изменений не произойдет.

"Патрушев, потом его сын дима, 42-летний, а потом? Внук патрушева? Внук путина? То есть нет того, ради кого произошел бы транзит", – подчеркнул Фейгин.

Российский правозащитник добавил еще раз, что исключать изменения нельзя, но пока ничего в этом направлении не происходит. Есть продвижение решений путина.

Они ведут к тому, к чему ведут. К последствиям Харьковской операции, в т.ч. Однако мы не видим кто и как готов радикально это изменить,

– подытожил он.

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