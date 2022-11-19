Запад не хочет воевать против России, – Клочок предположил, кто заставляет Украину идти на переговоры

Запад не хочет напрямую воевать против России, но готов в дальнейшем помогать Украине. Спекуляции, которые появляются на Западе по теме уменьшения финансовой и военной помощи нашему государству могут быть спровоцированы самими россиянами.

Такое мнение 24 каналу высказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок. Ранее сообщалось о том, что Макрон надеется на переговоры Украины и России.

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Мир воспринимает право Украины воевать за свои территории

Клочок рассказал, что в издании CNN появилась публикация, мол, в США заканчиваются определенные виды вооружения, которые они могли бы предоставлять Украине. Мол, даже США не готовы к столь интенсивной войне. Возможно, такие дискуссии и ведутся, однако из того, что говорится публично, наоборот, можно сделать другой вывод, что Запад будет помогать Украине столько, сколько нужно, и мир воспринимает право Украины воевать за свои территории.

Это было прощупывание почвы, готовы ли украинцы воевать дальше, потому что такой интенсивной мощной войны в ХХІ веке не было. Цивилизованный мир понимает, что готовиться надо мощнее,

– отметил политический и экономический эксперт.

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Запад не готов напрямую воевать с Россией

Он продолжил, что Запад не готов напрямую воевать с Россией, но готов в дальнейшем давать оружие Украине. Что касается исчерпанности финансов Запада, то следует сказать, что их помощь суммарно еще не достигла триллиона. В свое время на борьбу с коронавирусом было выделено более 20 триллионов.

"Я вижу больше спекуляций не со стороны Западных наших партнеров, а скорее со стороны России. Появление таких публикаций в СМИ может быть инициировано и в конце концов проплачено теми же россиянами. Выдергивается контекст, кое-что вставляется, и оно попадает в информационное поле", – заметил Клочок.

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