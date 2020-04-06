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      Кто из фракций отстаивает позицию Коломойского: комментарий "Слуги народа"

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      Верховная Рада одобрила в первом чтении "антиколомойский" законопроект, который является одним из требований МВФ для получения транша. Однако некоторые фракции намеренно затягивают процесс. Противники уже подали 5 тысяч поправок ко второму чтению. Кто в Раде отстаивает позицию олигарха – читайте дальше.

      Оппоненты будут использовать все, чтобы затянуть процесс принятия закона. Такое мнение в эфире 24 канала рассказал народный депутат из фракции "Слуга народа" Егор Чернев.

      К теме В "Слуге народа" назвали даты внеочередного заседания Рады

      По его словам, через Комитет эти правки должны пройти достаточно быстро. Депутат уверен, даже если Рада пойдет по процедуре голосования, то депутаты будут "сидеть день и ночь", чтобы проголосовать.

      Почему законопроект называют "антиколомойский"?
      За то, что он фактически направлен на невозможность вернуть Игорем Коломойским национализированный "Приватбанк". Сейчас тот активно судится с государством из-за национализации.

      В 2017 году украинская власть приняла решение о вхождении государства в капитал "Привата", чтобы уберечь банковскую систему Украины от краха.

      Тогда владельцы сознательно доводили банк до банкротства, чтобы вывести из него деньги вкладчиков. Государство же после национализации вложило в "Приватбанк" более 100 миллиардов гривен.

      Нардеп отметил, что внеочередная сессия не может завершиться, пока не будет исчерпана повестка дня. Чернев считает, что сопротивление будет, но закон должны утвердить.

      Две фракции полностью выступили против этого закона и назвали его антиконституционным – это ОПЗЖ и "Батькивщина". Для меня позиция этих двух фракций является довольно странной. Мы все понимаем, что это является условием получения транша от МВФ,
      – отметил Чернев.


      Егор Чернев / Фото пресс-службы "Слуги народа" в фейсбук

      Он добавил: экономика испытает сложные условия, если мы не получим транш. Это приведет гиперинфляции, к падению курса гривны и безработице.

      Отметим! Следующее внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться 8 или 9 апреля 2020 года.

      Нардеп также сообщил, что точная дата заседания будет зависеть от повестки дня на внеочередную сессию. Она должна быть как можно скорее, чтобы определить один из важных вопросов – изменений в госбюджет.

      Все, что нужно знать про транш МВФ:

      • В декабре 2019 года МВФ предварительно согласовал программу финансирования Украины на 5,5 миллиарда долларов на 3 года. Однако решение должен утвердить Совет директоров организации.
      • В фонде деньги обещали перечислить после того, как Украина выполнит два требования: примет закон о рынке земли и банковский закон.
      • Верховная Рада 30 марта в первом чтении приняла "антиколомойский" законопроект. А в ночь на 31 марта нардепы проголосовали за закон о рынке земли в первом чтении.
      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Верховная Рада Слуга народа Приватбанк Игорь Коломойский Транш МВФ МВФ ВО Батькивщина Оппозиционная платформа – За жизнь
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