Кто из фракций отстаивает позицию Коломойского: комментарий "Слуги народа"

Верховная Рада одобрила в первом чтении "антиколомойский" законопроект, который является одним из требований МВФ для получения транша. Однако некоторые фракции намеренно затягивают процесс. Противники уже подали 5 тысяч поправок ко второму чтению. Кто в Раде отстаивает позицию олигарха – читайте дальше.

Оппоненты будут использовать все, чтобы затянуть процесс принятия закона. Такое мнение в эфире 24 канала рассказал народный депутат из фракции "Слуга народа" Егор Чернев.

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По его словам, через Комитет эти правки должны пройти достаточно быстро. Депутат уверен, даже если Рада пойдет по процедуре голосования, то депутаты будут "сидеть день и ночь", чтобы проголосовать.

Почему законопроект называют "антиколомойский"?

За то, что он фактически направлен на невозможность вернуть Игорем Коломойским национализированный "Приватбанк". Сейчас тот активно судится с государством из-за национализации.



В 2017 году украинская власть приняла решение о вхождении государства в капитал "Привата", чтобы уберечь банковскую систему Украины от краха.



Тогда владельцы сознательно доводили банк до банкротства, чтобы вывести из него деньги вкладчиков. Государство же после национализации вложило в "Приватбанк" более 100 миллиардов гривен.

Нардеп отметил, что внеочередная сессия не может завершиться, пока не будет исчерпана повестка дня. Чернев считает, что сопротивление будет, но закон должны утвердить.

Две фракции полностью выступили против этого закона и назвали его антиконституционным – это ОПЗЖ и "Батькивщина". Для меня позиция этих двух фракций является довольно странной. Мы все понимаем, что это является условием получения транша от МВФ,

– отметил Чернев.



Егор Чернев / Фото пресс-службы "Слуги народа" в фейсбук

Он добавил: экономика испытает сложные условия, если мы не получим транш. Это приведет гиперинфляции, к падению курса гривны и безработице.

Отметим! Следующее внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться 8 или 9 апреля 2020 года.

Нардеп также сообщил, что точная дата заседания будет зависеть от повестки дня на внеочередную сессию. Она должна быть как можно скорее, чтобы определить один из важных вопросов – изменений в госбюджет.

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