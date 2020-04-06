Хто з фракцій відстоює позицію Коломойського: коментар "Слуги народу"

Верховна Рада схвалила у першому читанні "антиколомойський" законопроєкт, який є однією з вимог МВФ для отримання траншу. Проте деякі фракції навмисно затягують процес. Противники уже подали 5 тисяч поправок до другого читання. Хто у Раді відстоює позицію олігарха – читайте далі.

Опоненти будуть використовувати все, щоб затягнути процес прийняття закону. Таку думку ефірі 24 каналу розповів народний депутат з фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв.

До теми У "Слузі народу" назвали дати позачергово засідання Ради

За його словами, через комітет ці правки мають пройти досить швидко. Депутат впевнений, навіть якщо Рада йтиме за процедурою голосування, то депутати будуть "сидіти день і ніч", щоб проголосувати.

Чому законопроєкт називають "антиколомойський"?Через те, що він фактично спрямований на неможливість повернути Ігорем Коломойським націоналізований "Приватбанк". Нині той активно судиться з державою через націоналізацію.



У 2017 році українська влада схвалила рішення про входження держави у капітал "Привату", аби уберегти банківську систему України від краху.



Тоді власники свідомо доводили банк до банкрутства, щоб вивести з нього гроші вкладників. Держава ж після націоналізації вклала у "Приватбанк" понад 100 мільярдів гривень.

Нардеп зауважив, що позачергова сесія не може завершитись, поки не буде вичерпано порядок денний. Чернєв вважає, що спротив буде, але закон мають затвердити.

Дві фракції повністю виступили проти цього закону і назвали його антиконституційним – це ОПЗЖ та "Батьківщина". Для мене позиція цих двох фракцій є досить дивною. Ми всі розуміємо, що це є умовою отримання траншу від МВФ,

– зазначив Чернєв.



Єгор Чернєв / Фото прес-служби "Слуги народу" у фейсбук

Він додав: економіка зазнає складних умов, якщо ми не отримаємо траншу. Це призведе гіперінфляції, до падіння курсу гривні та безробіття.

Зазначимо! Наступне позачергове пленарне засідання Верховної Ради може відбутись 8 або 9 квітня 2020 року.

Нардеп також повідомив, що точна дата засідання залежатиме від порядку денного на позачергову сесію. Вона має бути якнайшвидше, щоб визначити одне з важливих питань – змін до держбюджету.

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