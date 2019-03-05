Кто из кандидатов в президенты может поддержать Гриценко?

К союзу Гриценко и Садового найдутся желающие присоединиться. Единому кандидату от демсил нужен высокий результат в первом туре выборов. Поэтому объявить об объединении надо заблаговременно.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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По его словам, такой шаг нужен, чтобы украинцы поняли, вокруг кого политики объединяются. Чтобы не было распыления голосов и политических торгов перед парламентской кампанией. По мнению специалиста, к Гриценко и Садовому могут присоединиться такие кандидаты в президенты, как Юрий Деревянко, Дмитрий Добродомов, Валентин Наливайченко, Роман Бессмертный. В частности, Бессмертный может добавить Гриценко рейтинг, содержание и узнаваемость.

Гриценко поддержка со стороны различных политических сил нужна. Это создаст образ объединяющего кандидата. Это символизм – политики с разными взглядами, но одинаковыми идейными принципами находят возможность объединиться. Но к вопросу объединения с другими политиками и партиями надо подходить взвешенно,

– убежден Андрей Вигиринский.

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Почему Андрей Садовый снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко? Кандидат в президенты Украины, мэр Львова Андрей Садовый 1 марта объявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов и поддержал экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Оба политика объединили свои усилия на выборах.



Именно сейчас у нас есть шанс выбрать и украинского антикоррупционного президента. Поэтому я принял решение. Я отзываю свою кандидатуру на выборах президента. И я объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко, – заявил Садовый.



Мэр Львова отметил, что идя на выборы, прекрасно понимал "желание украинцев иметь единого кандидата, который будет способен победить всех этих ставленников олигархов и мародеров при власти". По мнению Садового, единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить на выборах Президента.



1 марта экс-журналист Дмитрий Гнап, которого выдвинула Сила людей, заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и поддерживает экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

Кто лидирует в президентской гонке: данные социологического агентства "Fama"

Владимир Зеленский – 26,6%; Петр Порошенко – 23,4%; Юлия Тимошенко – 14,3%; Юрий Бойко – 8,1%; Анатолий Гриценко – 8%; Андрей Садовый – 4,4%.

Кому из политических деятелей украинцы доверяют больше всего?

Владимир Зеленский – 49,9%; Андрей Садовый – 40,5%; Анатолий Гриценко – 38,7%.



Брифинг Андрея Садового. Видео