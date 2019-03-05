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      Кто из кандидатов в президенты может поддержать Гриценко?

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      Кто, кроме Андрея Садового, поддержит Анатолия Гриценко?
      Кто, кроме Андрея Садового, поддержит Анатолия Гриценко? / Фото из открытых источников

      К союзу Гриценко и Садового найдутся желающие присоединиться. Единому кандидату от демсил нужен высокий результат в первом туре выборов. Поэтому объявить об объединении надо заблаговременно.

      Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

      Читайте также: Единый кандидат от демсил: что изменится, и какие шансы у Гриценко?

      По его словам, такой шаг нужен, чтобы украинцы поняли, вокруг кого политики объединяются. Чтобы не было распыления голосов и политических торгов перед парламентской кампанией. По мнению специалиста, к Гриценко и Садовому могут присоединиться такие кандидаты в президенты, как Юрий Деревянко, Дмитрий Добродомов, Валентин Наливайченко, Роман Бессмертный. В частности, Бессмертный может добавить Гриценко рейтинг, содержание и узнаваемость.

      Гриценко поддержка со стороны различных политических сил нужна. Это создаст образ объединяющего кандидата. Это символизм – политики с разными взглядами, но одинаковыми идейными принципами находят возможность объединиться. Но к вопросу объединения с другими политиками и партиями надо подходить взвешенно,
      – убежден Андрей Вигиринский.

      Читайте также: Рейтинг кандидатов в президенты: социологи обнародовали новые результаты

      Почему Андрей Садовый снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко? Кандидат в президенты Украины, мэр Львова Андрей Садовый 1 марта объявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов и поддержал экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Оба политика объединили свои усилия на выборах.

      Именно сейчас у нас есть шанс выбрать и украинского антикоррупционного президента. Поэтому я принял решение. Я отзываю свою кандидатуру на выборах президента. И я объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко, – заявил Садовый.

      Мэр Львова отметил, что идя на выборы, прекрасно понимал "желание украинцев иметь единого кандидата, который будет способен победить всех этих ставленников олигархов и мародеров при власти". По мнению Садового, единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить на выборах Президента.

      1 марта экс-журналист Дмитрий Гнап, которого выдвинула Сила людей, заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и поддерживает экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

      Кто лидирует в президентской гонке: данные социологического агентства "Fama"

      1. Владимир Зеленский – 26,6%;
      2. Петр Порошенко – 23,4%;
      3. Юлия Тимошенко – 14,3%;
      4. Юрий Бойко – 8,1%;
      5. Анатолий Гриценко – 8%;
      6. Андрей Садовый – 4,4%.

      Кому из политических деятелей украинцы доверяют больше всего?

      1. Владимир Зеленский – 49,9%;
      2. Андрей Садовый – 40,5%;
      3. Анатолий Гриценко – 38,7%.


      Брифинг Андрея Садового. Видео

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Анатолий Гриценко Новости политики Выборы Президента 2019 Самопомич Садовый и Гриценко объединились Валентин Наливайченко Дмитрий Гнап Роман Бессмертный
      Источник: 24 канал
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