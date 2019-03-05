Хто з кандидатів у президенти може підтримати Гриценка?

До союзу Гриценка і Садового знайдуться бажаючі приєднатися. Єдиному кандидату від демсил потрібен високий результат у першому турі виборів. Тому оголосити про об’єднання треба завчасно.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

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За його словами, такий крок потрібен, щоб українці зрозуміли, навколо кого політики об’єднуються. Щоб не було розпорошення голосів і політичних торгів перед парламентською кампанією. На думку фахівця, до Гриценка і Садового можуть приєднатися такі кандидати в президенти, як Юрій Дерев’янко, Дмитро Добродомов, Валентин Наливайченко, Роман Безсмертний. Зокрема, Безсмертний може додати Гриценку рейтингу, змісту і пізнаваності.

Гриценку підтримка з боку різних політичних сил потрібна. Це створить образ об’єднуючого кандидата. Це символізм – політики з різними поглядами, але однаковими ідейними принципами знаходять можливість об’єднатися. Але до питання об’єднання з іншими політиками і партіями треба підходити зважено,

– переконаний Андрій Вігірінський.

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Чому Андрій Садовий зняв свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка? Кандидат у президенти України, міський голова Львова Андрій Садовий 1 березня оголосив про зняття своєї кандидатури з президентських виборів та підтримав екс-міністра оборони Анатолія Гриценка. Обидва політики об'єднали свої зусилля на виборах.



Саме зараз у нас є шанс вибрати українського та антикорупційного президента. Тому я прийняв рішення. Я відкликаю свою кандидатуру з виборів президента. І я оголошую про підтримку на виборах на пост президента Анатолія Гриценка, – заявив Садовий.



Мер Львова наголошував, що йдучи на вибори, чудово розумів "бажання українців мати єдиного кандидата, який буде здатний перемогти всіх цих ставлеників олігархів і мародерів при владі". На переконання Садового, єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти на виборах Президента.



1 березня екс-журналіст Дмитро Гнап, якого висунула Сила людей, заявив, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів та підтримує екс-міністра оборони Анатолія Гриценка.

Хто лідирує у президентській гонці: дані соціологічної агенції "Fama"

Володимир Зеленський – 26,6%; Петро Порошенко – 23,4%; Юлія Тимошенко – 14,3%; Юрій Бойко – 8,1%,; Анатолій Гриценко – 8%; Андрій Садовий – 4,4%.

Кому з політичних діячів українці довіряють найбільше?

Володимир Зеленський – 49,9%; Андрій Садовий – 40,5%; Анатолій Гриценко – 38,7%.

Брифінг Андрія Садового. Відео