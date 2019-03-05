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      Хто з кандидатів у президенти може підтримати Гриценка?

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      Хто, крім Андрія Садового, підтримає Анатолія Гриценка?
      Хто, крім Андрія Садового, підтримає Анатолія Гриценка? / Фото з відкритих джерел

      До союзу Гриценка і Садового знайдуться бажаючі приєднатися. Єдиному кандидату від демсил потрібен високий результат у першому турі виборів. Тому оголосити про об’єднання треба завчасно.

      Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

      Читайте також: Єдиний кандидат від демсил: що зміниться, і які шанси в Гриценка?

      За його словами, такий крок потрібен, щоб українці зрозуміли, навколо кого політики об’єднуються. Щоб не було розпорошення голосів і політичних торгів перед парламентською кампанією. На думку фахівця, до Гриценка і Садового можуть приєднатися такі кандидати в президенти, як Юрій Дерев’янко, Дмитро Добродомов, Валентин Наливайченко, Роман Безсмертний. Зокрема, Безсмертний може додати Гриценку рейтингу, змісту і пізнаваності.

      Гриценку підтримка з боку різних політичних сил потрібна. Це створить образ об’єднуючого кандидата. Це символізм – політики з різними поглядами, але однаковими ідейними принципами знаходять можливість об’єднатися. Але до питання об’єднання з іншими політиками і партіями треба підходити зважено,
      – переконаний Андрій Вігірінський.

      Читайте також: Рейтинг кандидатів у президенти: соціологи оприлюднили нові результати

      Чому Андрій Садовий зняв свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка? Кандидат у президенти України, міський голова Львова Андрій Садовий 1 березня оголосив про зняття своєї кандидатури з президентських виборів та підтримав екс-міністра оборони Анатолія Гриценка. Обидва політики об'єднали свої зусилля на виборах.

      Саме зараз у нас є шанс вибрати українського та антикорупційного президента. Тому я прийняв рішення. Я відкликаю свою кандидатуру з виборів президента. І я оголошую про підтримку на виборах на пост президента Анатолія Гриценка, – заявив Садовий.

      Мер Львова наголошував, що йдучи на вибори, чудово розумів "бажання українців мати єдиного кандидата, який буде здатний перемогти всіх цих ставлеників олігархів і мародерів при владі". На переконання Садового, єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти на виборах Президента.

      1 березня екс-журналіст Дмитро Гнап, якого висунула Сила людей, заявив, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів та підтримує екс-міністра оборони Анатолія Гриценка.

      Хто лідирує у президентській гонці: дані соціологічної агенції "Fama"

      1. Володимир Зеленський – 26,6%;
      2. Петро Порошенко – 23,4%;
      3. Юлія Тимошенко – 14,3%;
      4. Юрій Бойко – 8,1%,;
      5. Анатолій Гриценко – 8%;
      6. Андрій Садовий – 4,4%.

      Кому з політичних діячів українці довіряють найбільше?

      1. Володимир Зеленський – 49,9%;
      2. Андрій Садовий – 40,5%;
      3. Анатолій Гриценко – 38,7%.

      Брифінг Андрія Садового. Відео

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Самопоміч Садовий і Гриценко об'єдналися Дмитро Гнап Роман Безсмертний Валентин Наливайченко
      Джерело: 24 канал
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