Хто з кандидатів у президенти може підтримати Гриценка?
До союзу Гриценка і Садового знайдуться бажаючі приєднатися. Єдиному кандидату від демсил потрібен високий результат у першому турі виборів. Тому оголосити про об’єднання треба завчасно.
Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.
Читайте також: Єдиний кандидат від демсил: що зміниться, і які шанси в Гриценка?
За його словами, такий крок потрібен, щоб українці зрозуміли, навколо кого політики об’єднуються. Щоб не було розпорошення голосів і політичних торгів перед парламентською кампанією. На думку фахівця, до Гриценка і Садового можуть приєднатися такі кандидати в президенти, як Юрій Дерев’янко, Дмитро Добродомов, Валентин Наливайченко, Роман Безсмертний. Зокрема, Безсмертний може додати Гриценку рейтингу, змісту і пізнаваності.
Гриценку підтримка з боку різних політичних сил потрібна. Це створить образ об’єднуючого кандидата. Це символізм – політики з різними поглядами, але однаковими ідейними принципами знаходять можливість об’єднатися. Але до питання об’єднання з іншими політиками і партіями треба підходити зважено,
– переконаний Андрій Вігірінський.
Читайте також: Рейтинг кандидатів у президенти: соціологи оприлюднили нові результати
Чому Андрій Садовий зняв свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка? Кандидат у президенти України, міський голова Львова Андрій Садовий 1 березня оголосив про зняття своєї кандидатури з президентських виборів та підтримав екс-міністра оборони Анатолія Гриценка. Обидва політики об'єднали свої зусилля на виборах.
Саме зараз у нас є шанс вибрати українського та антикорупційного президента. Тому я прийняв рішення. Я відкликаю свою кандидатуру з виборів президента. І я оголошую про підтримку на виборах на пост президента Анатолія Гриценка, – заявив Садовий.
Мер Львова наголошував, що йдучи на вибори, чудово розумів "бажання українців мати єдиного кандидата, який буде здатний перемогти всіх цих ставлеників олігархів і мародерів при владі". На переконання Садового, єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти на виборах Президента.
1 березня екс-журналіст Дмитро Гнап, якого висунула Сила людей, заявив, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів та підтримує екс-міністра оборони Анатолія Гриценка.
Хто лідирує у президентській гонці: дані соціологічної агенції "Fama"
- Володимир Зеленський – 26,6%;
- Петро Порошенко – 23,4%;
- Юлія Тимошенко – 14,3%;
- Юрій Бойко – 8,1%,;
- Анатолій Гриценко – 8%;
- Андрій Садовий – 4,4%.
Кому з політичних діячів українці довіряють найбільше?
- Володимир Зеленський – 49,9%;
- Андрій Садовий – 40,5%;
- Анатолій Гриценко – 38,7%.
Брифінг Андрія Садового. Відео