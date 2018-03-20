Кто-то кого-то оставил в дураках, – эксперт о деле Савченко
Экс-руководитель следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк заявил, что в деле планирования теракта в Верховной Раде Надеждой Савченко "кто-то кого-то оставил в дураках".
Об этом он заявил в эфире 24 Канала.
"Как следователь я комментировать дело Савченко не могу. А как рядовой гражданин могу сказать, что кто-то кого-то оставил в дураках. И узнаем мы об этом через несколько лет. Если будет обвинительный акт Надежде Савченко, то честь и хвала нашим стражам порядка. А если будет оправдан приговор, или вообще никакого – то наша Фемида полностью застряла в политическом болоте", – отметил экс-руководитель следственного управления СБУ.
Читайте также: Я вижу в парламенте военизированное формирование, – эксперт
Он подчеркнул, что не нужно делать спекуляции на том, что Надежда Савченко была заключенной в России и возможно будет осуждена в Украине.
И ничего страшного нет в том, что она была пленницей Кремля и будет осуждена в Украине, если приговор будет соответствовать доказательствам. Потому что жизнь идет и ситуация меняется. Но будет очень обидно, если это очередная политическая игра и сведение счетов, или способ, чтобы отвлечь внимание людей от насущных проблем,
– рассказал Василий Вовк.
Экс-руководитель следственного управления СБУ добавил, что есть статья в Конституции, в которой прямо говорится, что пока вина лица не доказана – оно является невиновным в совершении какого-либо преступления. И поэтому для него ни Рубан, ни Савченко не являются преступниками.
Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в организации теракта в зале Верховной Рады. Кроме того, в Верховную Раду было передано представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата.
Выбор редакции
-
Почему Великобритания не вводит санкции против российских олигархов: названа причинасегодня , 23:02
-
Главные новости 20 марта: история с отравлением Сенцова, заявления Савченко и задержание Саркозисегодня , 22:52
-
Что такое наградное оружие и кто имеет право его получать: комментарий экспертасегодня , 21:00