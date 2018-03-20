Кто-то кого-то оставил в дураках, – эксперт о деле Савченко

Экс-руководитель следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк заявил, что в деле планирования теракта в Верховной Раде Надеждой Савченко "кто-то кого-то оставил в дураках".

Об этом он заявил в эфире 24 Канала.

"Как следователь я комментировать дело Савченко не могу. А как рядовой гражданин могу сказать, что кто-то кого-то оставил в дураках. И узнаем мы об этом через несколько лет. Если будет обвинительный акт Надежде Савченко, то честь и хвала нашим стражам порядка. А если будет оправдан приговор, или вообще никакого – то наша Фемида полностью застряла в политическом болоте", – отметил экс-руководитель следственного управления СБУ.

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Он подчеркнул, что не нужно делать спекуляции на том, что Надежда Савченко была заключенной в России и возможно будет осуждена в Украине.

И ничего страшного нет в том, что она была пленницей Кремля и будет осуждена в Украине, если приговор будет соответствовать доказательствам. Потому что жизнь идет и ситуация меняется. Но будет очень обидно, если это очередная политическая игра и сведение счетов, или способ, чтобы отвлечь внимание людей от насущных проблем,

– рассказал Василий Вовк.

Экс-руководитель следственного управления СБУ добавил, что есть статья в Конституции, в которой прямо говорится, что пока вина лица не доказана – оно является невиновным в совершении какого-либо преступления. И поэтому для него ни Рубан, ни Савченко не являются преступниками.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в организации теракта в зале Верховной Рады. Кроме того, в Верховную Раду было передано представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата.