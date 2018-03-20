Хтось когось пошив у дурні, – експерт про справу Савченко
Екс-керівник слідчого управління Служби безпеки України Василь Вовк заявив, що у справі планування теракту у Верховній Раді Надією Савченко "хтось когось пошив у дурні".
Про це він заявив в ефірі 24 Каналу.
"Як слідчий я коментувати справа Савченко не можу. А як пересічний громадянин можу сказати, що хтось когось пошив в дурні. І дізнаємось ми про це через через кілька років. Якщо буде обвинувачуваний акт Надії Савченко, то честь і хвала нашим правоохоронцям. А якщо буде виправданий вирок, або взагалі ніякого – то наша Феміда повністю застрягла в політичному болоті", – зазначив екс-керівник слідчого управління СБУ.
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Він наголосив, що не потрібно робити спекуляції на тому, що Надія Савченко була ув'язненна в Росії і можливо буде засуджена в Україні.
І нічого страшного в тому немає, що вона була бранкою Кремля і буде засуджена в Україні, якщо вирок буде відповідати доказам. Тому що життя йде і ситуація міняється. Але буде дуже прикро, якщо це чергова політична гра і зведення рахунків, або спосіб, щоб відволікти увагу людей від нагальних проблем,
– розповів Василь Вовк.
Екс-керівник слідчого управління СБУ додав, що є стаття в Конституції, в якій прямо йдеться, що поки винни особи не доведена – вона є невинуватою у скоєні будь-якого злочину. І тому для нього ні Рубан, ні Савченко не є злочинцями.
Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко звинуватив Надію Савченко в організації теракту у залі Верховної Ради. Крім того, до Верховної Ради було передано подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт позафракційного народного депутата.
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