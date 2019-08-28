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      Кто возглавит Министерство обороны и Минюст: вероятные претенденты

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      Кто возглавит Министерство обороны
      Кто возглавит Министерство обороны / Igotoworld

      Журналистка Соня Кошкина поделилась инсайдерской информацией о возможном составе нового Кабинета Министров. Главными претендентами на пост министра обороны являются Андрей Загороднюк и генерал Александр Полищук.

      Все шансы возглавить правительство имеет Алексей Гончарук. До сих пор открытым остается вопрос назначения вице-премьеров, по которым сейчас проводят консультации, пишет Кошкина в своем блоге в Telegram.

      По теме: Кто возглавит ключевые министерства и Генпрокуратуру: вероятный список

      Министерство обороны

      Двое претендентов на пост министра обороны – это Андрей Загороднюк и Александр Полищук.

      Андрей Загороднюк – внештатный советник президента Зеленского. Ранее Загороднюк был руководителем проектного офиса реформ Министерства обороны.

      Александр Полищук – военный дипломат, генерал-майор запаса, эксперт по вопросам военного строительства и безопасности. С апреля 2014 года по октябрь 2017 года работал на должностях руководителя департамента по вопросам военной безопасности и руководителя службы по вопросам обороны.

      Министерство здравоохранения

      Кошкина сообщила, что Олег Петренко отказался от должности министра здравоохранения и находится в отпуске. Имя нового кандидата пока неизвестно. Его должны утвердить до вечера 28 августа.

      Министерство финансов

      Со слов журналистки, уже известно точно, что Оксана Маркарова останется на посту министра финансов. Возможно, она будет вице-премьером.

      По теме: Гончарук или Витренко: кто является фаворитом Коломойского на пост премьер-министра

      Министерство иностранных дел

      Главой МИД Украины может стать украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Вадим Пристайко. Он работал первым заместителем министра иностранных дел.

      Министерство юстиции

      Пока главный претендент – доктор юридических наук, депутат от партии "Слуга народа" Ирина Венедиктова. Однако есть другие претенденты.

      Министерство транспорта

      Министерство трансопрта возглавит начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.

      Новое правительство могут назначить 29 августа на первом же заседании Верховной Рады. Сейчас продолжаются заседания подготовительной группы. Кто возглавил парламентские комитеты – читайте здесь.


      Как назначают правительство в Украине / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости политики Новости Украины Министерство финансов Украины Министерство юстиции Министерство экологии Кабинет Министров Украины Соня Кошкина Міністерство оборони України Министерство здравоохранения Украины
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