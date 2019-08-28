Хто очолить Міністерство оборони та Мін'юст: імовірні претенденти

Журналістка Соня Кошкіна поділилась інсайдерською інформацією щодо можливого складу нового Кабінету Міністрів. Головними претендентами на посаду Міністра оборони є Андрій Загороднюк та генерал Олександр Поліщук.

Усі шанси очолити уряд має Олексій Гончарук. Досі відкритим лишається питання призначення віце-прем'єрів щодо яких наразі проводять консультації, пише Кошкіна на своєму блозі в Telegram.

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Міністерство Оборони

Двоє претендентів на посаду Міністра оборони – це Андрій Загороднюк та Олександр Поліщук.

Андрій Загороднюк – позаштатний радник президента Зеленського. Раніше Загороднюк був керівником проектного офісу реформ Міністерства оборони.

Олександр Поліщук – Військовий дипломат, генерал-майор запасу, експерт з питань оборонного будівництва та безпеки. З квітня 2014 року по жовтень 2017 року працював посадах керівника департаменту з питань воєнної безпеки та керівника служби з питань оборони.

Міністерство охорони здоров'я

Кошкіна повідомила, що Олег Петренко відмовився від посади міністра охорони здоров'я та перебуває у відпустці. Ім'я нового кандидата наразі невідомо. Його мають затвердити до вечора 28 серпня.

Міністерство фінансів

Зі слів журналістки, вже відомо точно, що Оксана Маркарова залишиться на посаді міністра фінансів. Можливо, вона буде віце-прем'єром.

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Міністерство закордонних справ

Головою МЗС України може стати український дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України Вадим Пристайко. Він працював першим заступником Міністра закордонних справ.

Міністерство юстиції

Наразі головний претендент – доктор юридичних наук, депутат від партії "Слуга народу" Ірина Венедіктова. Однак, є інші претенденти.

Міністерство транспорту

Міністерство трансопрта очолить начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій.

Новий уряд можуть призначити 29 серпня на першому ж засіданні Верховної Ради. Наразі тривають засідання підготовчої групи. Хто очолив парламентські комітети читайте тут.



Як призначають уряд в Україні / Інфографіка 24 каналу