Экс-министра в Казахстане подозревают в убийстве жены: как отреагировал Токаев

Куандик Бишимбаев – бывший министр экономики Казахстана – обвиняется в убийстве жены – Салтанат Нукеновой. Сообщается, что мужчина забил ее до смерти.

Трагедия произошла в ресторане Bau. Супруги находились там около суток. Когда прибыла скорая, Нукенова уже была мертва. Экспертиза показала, что она ушла из жизни в результате черепно-мозговой травмы.

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В ресторане находился также брат Бишимбаева. Родные погибшей считают его соучастником преступления. Мужчины из ее семьи видели тело девушки и были шокированы его состоянием. Кроме того, родные опровергают слухи, что на момент смерти Салтанат была беременна.

Что рассказала сестра Нукеновой

Самал Нукенова – сестра погибшей – рассказала, что Бишимбаев месяцами отслеживал будущую жену в соцсетях. Он вел себя как сталкер. Даже присылал к девушке своих людей.

Уже после свадьбы Салтанат жаловалась сестре на семейном празднике, который страдает психологическим насилием и хочет уйти от мужа. Салтанат рассказала, что Куандик запрещает ему работать и вообще никуда не отпускает. Теперь родные погибшей боятся за свою безопасность.

Касим-Жомарт Токаев отреагировал на трагедию. Он поручил держать расследование на особом контроле.