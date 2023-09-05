В МИДе страны также добавили, что уже работают над "нейтрализацией и ликвидацией" сети. Российские власти эти заявления пока никак не комментировали.

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В Кубе вербовали граждан на участие в войне на стороне России

В кубинском министерстве отметили, что эта сеть действовала как в островном государстве Карибского бассейна, в тысячах километрах от Москвы, так и в самой России. В то же время в правительстве страны заявили, что уже начали расследование по делу о принуждении их граждан к участию в боевых действиях в Украине.

Министерство внутренних дел работает над нейтрализацией и разрушением сети торговли людьми, действующей из России. Это нужно для того, чтобы включить кубинских граждан, как проживающих там, так и некоторых из Кубы, в военные силы, участвующие в военных действиях в Украине,

– говорится в заявлении правительства Кубы.

Стоит отметить, что в конце мая 2023 г. российская газета в Рязани сообщила, что несколько граждан Кубы подписали контракты с вооруженными силами России и были отправлены в Украину в обмен на российское гражданство. В настоящее время неизвестно, было ли заявление кубинского министерства иностранных дел связано с публикацией российского медиа.

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