Кубраков может временно возглавить Укрзализныцю: поручение СНБО
4 августа 2021 , 20:40Читати новину українською
Источник:Интерфакс-Украина
Министр инфраструктуры Александр Кубраков может начать выполнять обязанности главы правления Укрзализныци. Совет национальной безопасности и обороны поручил правительству принять такое решение.
СНБО выдвинула ряд требований "Укрзализныци". Например, сделать экономически обоснованными тарифы грузовых перевозок.
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Другие требования
- Обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии для УЗ;
- привлечь программы восстановления инфраструктуры и поездов;
- организовать закупку новых вагонов;
- обеспечить увеличение транзита и расширение сети для перевозки грузов в контейнерах;
- ввести скоростное движение.
Что этому предшествовало
- Во время выездного заседания СНБО 30 июля обсуждали вопрос "Укрзализныци".
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что там происходят довольно опасные процессы в финансово-хозяйственной деятельности.
- Поэтому Кабмину поручили разобраться в проблеме. Если потребуется, правительство может осуществить "кардинальные" решения, в частности, кадровые.