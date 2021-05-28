Кубраков уволил директора порта "Южный"

Министр инфраструктуры Александр Кубраков уволил Сергея Ковшара из порта "Южный". Чиновник занимал должность заместителя директора по экономике и финансам, а также был исполняющим обязанности директора.
Решение вступает в силу с 28 мая. Контролировать исполнение приказа должен сам Кубраков.
Ранее Рада назначила Александра Кубракова министром инфраструктуры
Кстати, это одно из первых кадровых решений Кубракова на новой должности.
Обратите внимание! Детективы НАБУ в октябре 2020 года разоблачили масштабную коррупционную схему в порту "Южный". Это привело к убыткам в размере 47 миллионов гривен.
К схеме причастны 11 человек. Среди подозреваемых были действующие и бывшие руководители предприятия.
Что известно о назначении Кубракова министром
- Глава "Укравтодора" Александр Кубраков 20 мая стал министром инфраструктуры. Перед тем эту должность занимал Владислав Криклий, однако он написал заявление на увольнение.
- Назначение Кубракова поддержали 284 нардепа.
- В "Укравтодоре" чиновник работал с ноября 2019 года.
Приказ Кубракова / Фото РБК-Украина"