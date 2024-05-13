По словам Азархиной, она решила уйти из министерства из-за увольнения Александра Кубаракова. Об этом чиновница сообщила в посте на своей странице в Facebook.
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"Мы понимали, что будет сложно"
Азархина рассказала о достижениях ведомства под руководством экс-министра Кубракова. Чиновница отметила, что им удалось построить сильную и открытую для всех команду и создать пошаговый план перезапуска региональной политики.
Мы встретили все вызовы и проблемы, понимая, что будет сложно, что будут критиковать и обесценивать нашу работу. Что на каждом шагу стоят люди, которые не заинтересованы в нашем успехе.
– заявила Азархина.
Под "людьми", которые мешали, чиновница имела в виду тех, кто "под региональной политикой понимают контроль над рекламными площадями в областных центрах... и бесконечные турне в пятизвездочных отелях с безрезультатными обсуждениями".
По словам Азархиной, команда Кубракова смогла использовать достижения предшественников, добавив собственный опыт и современные решения.
"Результат – системные государственные решения, а не лозунги о том, как надо поддерживать регионы", – подчеркнула заместитель министра.
Отставка Кубракова: что известно
- 9 мая во время заседания Верховной Рады нардепы проголосовали за отставку тогдашнего министра развития общин и территорий Александра Кубракова.
- Инициаторы увольнения объяснили его провалом региональной политики, которая входит в зону ответственности Кубракова.
- Известно, что во время голосования в зале не было ни самого Кубракова, ни премьера Шмыгаля.
- Кроме того, как оказалось, в день увольнения министра с ним должна была встретиться глава Министерства по экономическому сотрудничеству и развитию Германии Свенья Шульце. Она как раз прибыла в Киев для переговоров с Кубраковым. Как сообщают СМИ, чиновники должны были подготовить важную для Украины конференцию по восстановлению в Берлине 11 и 12 июня.
- Немка, комментируя отставку, заявила, что "это действительно не очень хорошие новости".