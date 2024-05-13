По словам Азархиной, она решила уйти из министерства из-за увольнения Александра Кубаракова. Об этом чиновница сообщила в посте на своей странице в Facebook.

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"Мы понимали, что будет сложно"

Азархина рассказала о достижениях ведомства под руководством экс-министра Кубракова. Чиновница отметила, что им удалось построить сильную и открытую для всех команду и создать пошаговый план перезапуска региональной политики.

Мы встретили все вызовы и проблемы, понимая, что будет сложно, что будут критиковать и обесценивать нашу работу. Что на каждом шагу стоят люди, которые не заинтересованы в нашем успехе.

– заявила Азархина.

Под "людьми", которые мешали, чиновница имела в виду тех, кто "под региональной политикой понимают контроль над рекламными площадями в областных центрах... и бесконечные турне в пятизвездочных отелях с безрезультатными обсуждениями".

По словам Азархиной, команда Кубракова смогла использовать достижения предшественников, добавив собственный опыт и современные решения.

"Результат – системные государственные решения, а не лозунги о том, как надо поддерживать регионы", – подчеркнула заместитель министра.

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