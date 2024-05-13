В вечернем обращении президент Зеленский заявил, что украинской власти и защитникам понятно намерение врага, который усилил атаки на севере.

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Российские диверсанты – на севере

По словам главы государства, противник хочет оттянуть наши силы с донецких направлений.

Зеленский заверил, что этот участок фронта не оставляют без необходимой поддержки и обеспечения. В частности, речь идет о Краматорском и Покровском направлениях.

В то же время президент сообщил о вражеской активности против Сумщины и Черниговщины. Она проявляется в диверсиях россиян и усилении обстрелов.

Мы отвечаем огнем, как и положено. Наша задача абсолютно понятна – сорвать российскую попытку расширить войну. Выполнение этой задачи зависит буквально от каждого, кто сейчас на позициях сейчас – от Чернигова до Волчанска, от Харькова до Донецкой области,

– подчеркнул украинский лидер.

Что происходит на севере