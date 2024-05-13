В вечернем обращении президент Зеленский заявил, что украинской власти и защитникам понятно намерение врага, который усилил атаки на севере.
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Российские диверсанты – на севере
По словам главы государства, противник хочет оттянуть наши силы с донецких направлений.
Зеленский заверил, что этот участок фронта не оставляют без необходимой поддержки и обеспечения. В частности, речь идет о Краматорском и Покровском направлениях.
В то же время президент сообщил о вражеской активности против Сумщины и Черниговщины. Она проявляется в диверсиях россиян и усилении обстрелов.
Мы отвечаем огнем, как и положено. Наша задача абсолютно понятна – сорвать российскую попытку расширить войну. Выполнение этой задачи зависит буквально от каждого, кто сейчас на позициях сейчас – от Чернигова до Волчанска, от Харькова до Донецкой области,
– подчеркнул украинский лидер.
Что происходит на севере
- По сообщению Генштаба, продолжается боевое столкновение в районе Старицы Харьковской области.
- Враг имел тактический успех в районе Лукьянцев. За город идут активные бои.
- В Липецком направлении враг пытается занять стратегическую позицию на дамбе, – ВСУ его сдерживают.
- В Волчанске противник предпринимает попытки захватить город. Защитники держат оборону. Ситуация остается контролируемой.
- Из Волчанск продолжается эвакуация. На вечер 13 мая в городе остается еще 200 человек. Противник пытается использовать гражданских как живой щит.
- Враг сменил тактику массированных наступлений, как это было в начале полномасштабного вторжения, на продвижение малыми группами. Передвигаются лесополосами, посадками, кустарниками.
- ВСУ продолжают наносить врагу большие потери. Так, военные уничтожили российскую колонну, пытавшуюся прорваться на Харьковщине.
- Были ликвидированы 3 единицы вражеской техники, а еще четыре – поражены. Кроме того, был "демобилизован" почти взвод оккупантов.