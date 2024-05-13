Координатор проекта "ОЧИ" Александр Дмитриев, позывной "Тихоход", рассказал 24 Каналу, что благодаря дронам удается наблюдать за врагом и вовремя реагировать на все те задачи, которые есть на фронте. Также в Офисе Президента считают, что россияне могут атаковать территорию Украины на других направлениях.
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Можем "видеть" довольно глубоко
С началом прорыва россиян на севере Харьковской области Вооруженные Силы Украины перебрасывали резервы на этот участок фронта. В то же время разведывательные системы не прекращали мониторить действия оккупантов.
Мы видим врага, ему не спрятаться от нашей воздушной разведки, которая является "глазами" наших Вооруженных Сил, и безусловно на все эти события мы вовремя реагируем,
– подчеркнул координатор проекта "ОЧИ".
Важно, что украинской воздушной разведке удается "видеть", в частности, и за линией фронта – в тылу врага и отслеживать его действия.
Имея определенные технические возможности и при наличии достаточного количества дронов на определенных участках фронта можем видеть достаточно глубоко на территории России,
– подчеркнул он.
В то же время с началом активизации действий россиян на границе с Харьковщиной, пришлось оперативно развернуть дополнительную сеть наблюдения на горячих участках фронта.
Есть определенный режим реакции на кризисные ситуации, когда надо приводить пилотные группы, перебрасывать определенные силы – это вопрос не только по системе "ОЧИ" и по средствам поражения. Сейчас продолжаем наращивать силы на важнейших направлениях фронта,
– отметил Александр Дмитриев.
Он добавил, что также возможности проекта "ОЧИ" во многом зависят от того, как быстро реагируют те, кто находится на экономическом фронте и помогает увеличивать количество дронов.
"Сейчас необходимые дроны срочно доставляют на горячие участки фронта благотворительные организации, которые помогают нашим воинам быть максимально эффективными и уничтожать врага", – отметил координатор проекта "ОЧИ".
Проект "ОЧИ"
Проект разведывательных и ударных беспилотников был создан в марте 2022 года Александром Дмитриевым, позывной "Тихоход". В проекте технологии наблюдения объединены в единую систему, данные о враге, получаемые благодаря ей, анализируются и передаются для мгновенной ликвидации сил и средств противника.
В начале проект "ОЧИ" базировался на информации, которую предоставляли гражданские и волонтеры, находившихся за линией фронта. Сейчас основой получения данных являются операторы БПЛА, которые проводят сопровождение и подготовку наземных операций.
Ситуация в Харьковской области: важное
- Генштаб ВСУ отметил, боевые действия ведутся на направлениях Пыльная – Лукьянцы, Пыльная – Глубокое, Пыльная – Олейниково, Муром – Бугруватка в Харьковской области.
- Также враг проводит штурмовые операции на направлениях Стрелечья – Глубокое, Олейниково – Глубокое, Олейниково – Лукьянцы, Муром – Старица, Плетеневка – Тихое.
- Всего за последние сутки россияне совершили 22 штурмовые действия, большинство из которых еще продолжались по состоянию на утро 13 мая.
- В то же время противник получил частичный успех вблизи населенного пункта Лукьянцы, но украинские бойцы остановили продвижение врага.
- Кроме того, оккупанты усилили обстрелы Волчанска, забрасывая город управляемыми авиационными бомбами. Россияне действуют так же как раньше, когда штурмовали Бахмут и Марьинку: сначала обстреливают территорию артиллерией и бомбами, а затем заходят на эту территорию.