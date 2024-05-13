Координатор проекта "ОЧИ" Александр Дмитриев, позывной "Тихоход", рассказал 24 Каналу, что благодаря дронам удается наблюдать за врагом и вовремя реагировать на все те задачи, которые есть на фронте. Также в Офисе Президента считают, что россияне могут атаковать территорию Украины на других направлениях.

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Можем "видеть" довольно глубоко

С началом прорыва россиян на севере Харьковской области Вооруженные Силы Украины перебрасывали резервы на этот участок фронта. В то же время разведывательные системы не прекращали мониторить действия оккупантов.

Мы видим врага, ему не спрятаться от нашей воздушной разведки, которая является "глазами" наших Вооруженных Сил, и безусловно на все эти события мы вовремя реагируем,

– подчеркнул координатор проекта "ОЧИ".

Важно, что украинской воздушной разведке удается "видеть", в частности, и за линией фронта – в тылу врага и отслеживать его действия.

Имея определенные технические возможности и при наличии достаточного количества дронов на определенных участках фронта можем видеть достаточно глубоко на территории России,

– подчеркнул он.

В то же время с началом активизации действий россиян на границе с Харьковщиной, пришлось оперативно развернуть дополнительную сеть наблюдения на горячих участках фронта.

Есть определенный режим реакции на кризисные ситуации, когда надо приводить пилотные группы, перебрасывать определенные силы – это вопрос не только по системе "ОЧИ" и по средствам поражения. Сейчас продолжаем наращивать силы на важнейших направлениях фронта,

– отметил Александр Дмитриев.

Он добавил, что также возможности проекта "ОЧИ" во многом зависят от того, как быстро реагируют те, кто находится на экономическом фронте и помогает увеличивать количество дронов.

"Сейчас необходимые дроны срочно доставляют на горячие участки фронта благотворительные организации, которые помогают нашим воинам быть максимально эффективными и уничтожать врага", – отметил координатор проекта "ОЧИ".

Проект "ОЧИ" Проект разведывательных и ударных беспилотников был создан в марте 2022 года Александром Дмитриевым, позывной "Тихоход". В проекте технологии наблюдения объединены в единую систему, данные о враге, получаемые благодаря ей, анализируются и передаются для мгновенной ликвидации сил и средств противника. В начале проект "ОЧИ" базировался на информации, которую предоставляли гражданские и волонтеры, находившихся за линией фронта. Сейчас основой получения данных являются операторы БПЛА, которые проводят сопровождение и подготовку наземных операций.

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