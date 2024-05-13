Координатор проєкту "ОЧІ" Олександр Дмітрієв, позивний "Тихоход", розповів 24 Каналу, що завдяки дронам вдається спостерігати за ворогом та вчасно реагувати на всі ті завдання, які є на фронті. Також в Офісі Президента вважають, що росіяни можуть атакувати територію України на інших напрямках.

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Можемо "бачити" доволі глибоко

З початком прориву росіян на півночі Харківщини Збройні сили України перекидали резерви на цю ділянку фронту. Водночас розвідувальні системи не припиняли моніторити дії окупантів.

Ми бачимо ворога, йому не заховатися від нашої повітряної розвідки, яка є "очами" наших Збройних Сил, і безумовно на всі ці події ми вчасно реагуємо,

– підкреслив координатор проєкту "ОЧІ".

Важливо, що українській повітряній розвідці вдається "бачити", зокрема, і за лінією фронту – в тилу ворога та відстежувати його дії.

Маючи певні технічні можливості та при наявності достатньої кількості дронів на певних ділянках фронту можемо бачити досить глибоко на території Росії,

– підкреслив він.

Водночас з початком активізації дій росіян на кордоні з Харківщиною, довелося оперативно розгорнути додаткової мережі спостереження на гарячих ділянках фронту.

Є певний режим реакції на кризові ситуації, коли треба приводити пілотні групи, перекидати певні сили – це питання не тільки по системі "ОЧІ" і по засобах ураження. Зараз продовжуємо нарощувати сили на найважливіших напрямках фронту,

– зауважив Олександр Дмітрієв.

Він додав, що також можливості проєкту "ОЧІ" багато в чому залежать від того, як швидко реагують ті, хто перебуває на економічному фронті і допомагає збільшувати кількість дронів.

"Зараз необхідні дрони терміново доставляють на гарячі ділянки фронту благодійні організації, які допомагають нашим воїнам бути максимально ефективними і знищувати ворога", – наголосив координатор проєкту "ОЧІ".

Проєкт "ОЧІ" Проєкт розвідувальних і ударних безпілотників був створений у березні 2022 року Олександром Дмітрієвим, позивний "Тихоход". В проєкті технології спостереження об'єднані в єдину систему, дані про ворога, що отримуються завдяки їй, аналізуються та передаються для миттєвої ліквідації сил та засобів противника. На початку проєкт "ОЧІ" базувався на інформації, яку надавали цивільні та волонтери, що перебували за лінією фронту. Зараз основою отримання даних є оператори БпЛА, які проводять супровід та підготовку наземних операцій.

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