За словами Азархіної, вона вирішила піти з міністерства через звільнення Олександра Кубаракова. Про це чиновниця повідомила у пості на своїй сторінці у Facebook.

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"Ми розуміли, що буде складно"

Азархіна розповіла про досягнення відомства під керівництвом ексміністра Кубракова. Посадовиця наголосила, що їм вдалося побудувати сильну та відкриту для всіх команду та створити покроковий план перезапуску регіональної політики.

Ми зустріли усі виклики та проблеми, розуміючи, що буде складно, що будуть критикувати та знецінювати нашу роботу. Що на кожному кроці стоять люди, які не зацікавлені у нашому успіхові.

– заявила Азархіна.

Під "людьми", які стояли на заваді, чиновниця мала на увазі тих, хто "під регіональною політикою розуміють контроль над рекламними площами в обласних центрах... та нескінченні турне в пʼятизіркових готелях з безрезультатними обговореннями".

За словами Азархіної, команда Кубракова змогла використати надбання попередників, додавши власний досвід та сучасні рішення.

"Результат – системні державницькі рішення, а не лозунги про те, як треба підтримувати регіони", – підкреслила заступниця міністра.

Відставка Кубракова: що відомо