"Куча металла и фейерверков": бойцы ВСУ уничтожили батарею "Ураганов" и другую технику врага
29 апреля 2022 , 20:04Читати новину українською
Источник:фейсбук Страткома ВСУ
Вооруженные Силы Украины достойно дают отпор российскому врагу, нанося значительные потери как в живой силе, так и в военной технике. Наши защитники ежедневно уничтожают десятки единиц вражеской техники.
На этот раз это сделали воины 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. Много техники оккупанта им удалось ликвидировать после мощного огневого поражения.
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Среди уничтоженной техники:
- батарея "Ураганов" БМ-27
- 5 единиц ТЗМ
- 2 единицы военной автомобильной техники
- немало боеприпасов
Куча металла и фейерверков. Слава Украине!
– подписали сообщение.
Как бойцы ВСУ уничтожили вражескую технику: смотрите видео
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