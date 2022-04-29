"Куча металла и фейерверков": бойцы ВСУ уничтожили батарею "Ураганов" и другую технику врага

29 апреля 2022 , 20:04
Читати новину українською

Источник:

фейсбук Страткома ВСУ

Вооруженные Силы Украины достойно дают отпор российскому врагу, нанося значительные потери как в живой силе, так и в военной технике. Наши защитники ежедневно уничтожают десятки единиц вражеской техники.

На этот раз это сделали воины 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. Много техники оккупанта им удалось ликвидировать после мощного огневого поражения.

Главное Украинцы выбили россиян из Русской Лозовой, минус 23 тысячи оккупантов: основное за 65 день войны

Среди уничтоженной техники:

  • батарея "Ураганов" БМ-27
  • 5 единиц ТЗМ
  • 2 единицы военной автомобильной техники
  • немало боеприпасов

Куча металла и фейерверков. Слава Украине!
– подписали сообщение.

Как бойцы ВСУ уничтожили вражескую технику: смотрите видео

 

Смотрите также – ВСУ захватили вражеский зенитно-ракетный комплекс С-300 на Запорожье: видео

 

Автор: Марта Касіянчук