Кучма получил награду имени Черновола: в сети в ярости заявляют, что это "издевательство над памятью"

В День Конституции председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук вручил Леониду Кучме новую почетную награду парламента за вклад в развитие украинского парламентаризма. В то же время это решение вызвало волну критики и возмущения среди части украинцев в социальных сетях.

"24 Канал" собрал реакцию сети на решение Верховной Рады наградить второго президента Украины орденом имени Чорновола.

Смотрите также: Зеленский подал в Раду законопроект о создании пантеона выдающихся украинцев

Что известно о награждении Кучмы?

В воскресенье, 28 июня, в День Конституции Украины председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук вручил второму президенту Леониду Кучме нагрудный знак "За развитие парламентаризма" имени Вячеслава Чорновола.

Награда была учреждена в августе 2025 года. Ею отмечается вклад в развитие украинского парламентаризма, укрепление демократических институтов и межпарламентское сотрудничество. Награда имеет форму медали с рельефным изображением Вячеслава Чорновола, выполненным по мотивам памятника во Львове.

Леонид Кучма в своё время был сопредседателем Конституционной комиссии, которая работала над подготовкой Основного закона Украины. Конституция была принята 28 июня 1996 года во время его президентского срока.

Награждение Кучмы: смотрите видео

Как отреагировали украинцы на такое решение парламентариев?

Решение о награждении вызвало общественный резонанс. В соцсетях часть украинцев выразила возмущение, ставя под сомнение целесообразность такого чествования и напоминая о противоречивых страницах политической истории Кучмы.

Комментаторы отмечают, что подобное решение – "позор", и не сдерживаются от нецензурных высказываний, в частности в тредсе и фейсбуке.



Украинцы реагируют на награждение Кучмы / Скриншот из Тредса



Украинцы обсуждают вручение награды Кучме / Скриншот из тредса

Пользователи социальных сетей отмечают, что подобное решение выглядит как издевательство над памятью Вячеслава Чорновола.



Украинцы возмущены решением парламента / Скриншот из фейсбука

Кроме того, комментаторы часто задают вопрос, кто именно инициировал такое решение и насколько оно вообще целесообразно.



Пользователи социальных сетей обсуждают, кто несет ответственность за это решение / Скриншот из фейсбука

Добавим, что помимо Леонида Кучмы награды от украинского парламента получили еще несколько человек, которые работали над созданием Конституции. В частности, председатель Верховной Рады Украины второго и пятого созывов Александр Мороз, юрист и бывший министр юстиции Украины Сергей Головатый и народный депутат пяти созывов Иван Заец.

Напомним, Вячеслав Чорновил погиб 25 марта 1999 года в автокатастрофе под Борисполем, когда его автомобиль столкнулся с грузовиком. Официальная версия – ДТП, однако часть экспертов и соратников настаивает, что это могло быть политическое убийство.

Экс-заместитель генпрокурора Николай Голомша заявил, что Чорновола якобы убили. По его словам, также могли иметь место фальсификации экспертиз, отключение подушек безопасности и уничтожение или устранение ключевых свидетелей.

В общественном пространстве также существуют предположения о возможной политической заинтересованности тогдашней власти, в частности из-за высоких рейтингов Чорновола как оппозиционного кандидата перед выборами, на которых победил Кучма. Расследование дела неоднократно пересматривалось и сопровождалось различными версиями событий.