Прошло 22 года, а "круги по воде" после инцидента идут до сих пор. Если фамилия Лазаренко вызывает у вас четкие ассоциации, значит вы в группе риска из-за пандемии COVID-19. А если серьезно, то это был серьезный прецедент.

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Первый и, между прочим, единственный украинский политик, которого осудила за коррупцию американская Фемида.

В феврале 1999 года в Соединенных Штатах задержали бывшего украинского премьер-министра. Павел Лазаренко прилетел в Нью-Йорк и у миграционных маршалов просил политического убежища.

Несколько месяцев до того украинский парламент отменил его депутатский иммунитет. Генпрокуратура открыла уголовные дела.

Лазаренко бежал сначала в Швейцарию, где его отправили за решетку по подозрению в финансовых сделках. Выйдя под залог в 3 миллиона долларов, Павел Иванович с панамским паспортом через Грецию вылетел в США.

Он убеждал, что дома ему грозит не только политическая смерть, но и физическая ликвидация за оппозиционную деятельность к действующему президенту Леониду Кучме. Американцы проверили показания украинского политика и арестовали его.

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Во время следствия у Лазаренко конфисковали имение приобретенное в США за 7 миллионов долларов / Фото из архива " Украинской правды"

Павлу Лазаренко предъявили обвинения в вымогательстве, отмывании денег и мошенничестве. Кроме откатов и различных видов коррупционной деятельности, Павел Лазаренко оседлал государственную закупку российского газа.

Находясь на должности первого вице-премьера, все государственные контракты с российским Газпромом проводил через свою фирму-прокладку – корпорацию "Единые энергетические системы Украины". Газ по одной цене приходил в ЕЭСУ и уже по другой продавался украинским потребителям. Разница в цене оседала на офшорных счетах Лазаренко и его окружения.

Лазаренко финансировал партию "Громада". Одним из ближайших его партнеров была Юлия Тимошенко, которая в свое время возглавляла ЕЭСУ. На пике могущества, компания заводила российский газ в 7 юго-восточных областей Украины.

Влияние самого Лазаренко настолько выросло, что он стал представлять угрозу президенту, земляку из Днепропетровска – Леониду Кучме. Президент сначала выбросил Лазаренко из премьерского кресла, а затем дал команду силовикам и прокуратуре вытащить на свет все его сделки.

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У Лазаренко конфисковали виллу с бассейнами и вертолетными площадками / Фото из архива "Украинской правды"

Кроме коррупции, следствие предписывало Лазаренко заказ убийств "смотрящего Донбасса" Евгения Щербаня и Вадима Гетьмана, председателя Украинской межбанковской валютной биржи. Мотивация – жертвы мешали сделкам Лазаренко.

Это "преследование дома" позволило американским адвокатам экс-премьера говорить про травлю их клиента в Украине и, соответственно, акцентировать внимание на главном мотиве: просьбе о политическом убежище в Штатах.

Павел Лазаренко стал едва ли не единственным украинским политиком-коррупционером, которого удалось привлечь к ответственности, пусть и только американскому правосудию. Во время следствия он признался в состоянии практически в 360 миллионов долларов. Но финальная ли это сумма – никто не знает.

Сразу после побега Лазаренко в США, уже в марте 1999 года в парламенте зарегистрировали новую депутатскую фракцию "Батькивщина", которая впоследствии переросла в партию, с которой "леди Ю" сделала карьеру в украинской политике.

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Павел Лазаренко вместе с женой живут в США / Фото novynarnia.com

Для других игроков нынешней украинской политической шахматной доски 1999 год также выдался годом довольно памятным.

В начале 1999 года у Игоря Коломойского в Женеве родился сын Григорий. В будущем – баскетболист. 1999 год – это также время, когда Коломойский начинает брать под контроль нефтегазовый и промышленный сектор.

Под его управление перешли государственный концерн "Укрнафта", коксохимический завод имени Калинина, Днепропетровский рынок "Озерка", Никопольский завод ферросплавов и другие предприятия.

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В 1999 году среди консультантов президента Леонида Кучмы появляется сын главы пенитенциарной службы Сергей Левочкин. Последний утверждал: его на работу принимал Владимир Литвин, который тогда возглавлял патронатную службу президента, по рекомендации двух чиновников.

Одним из них был тогдашний губернатор Донецкой области Виктор Янукович, у которого Левочкин и был советником. За 2 года Левочкин сделает сногсшибательную карьеру и прочно пустит корни в администрации президента. Кучма возьмет его к себе "помощником".

В Донецкой области власть консолидировалась вокруг одного лица. И это будущий президент Виктор Федорович Янукович. Через 2 года после назначения председателем Донецкой ОГА, Янукович подбирает ключи к донецкому областному совету и возглавляет его. Став, по сути, высшим представителем власти как президентской, так и местной.

Следующая ступень карьерной лестницы – кресло премьера. В 2002 году Леонид Кучма отблагодарит губернатора за помощь выиграть на Донбассе выборы в 1999 году.

В 1999 украинским премьер-министром назначили Виктора Ющенко. На эту должность он перешел из кабинета председателя Национального банка. За время его каденции впервые за годы независимости Украина получила прирост ВВП.

Удалось отказаться от бартера и заимствований и увеличить поступления в бюджет. За год в стране ликвидировали бюджетную задолженность по зарплате, пенсиям и стипендиям. Ющенко пытался помирить президента Кучму с председателем Верховной Рады Иваном Плющом.

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Подписал "Обращение к народу Украины" через движение "Украина без Кучмы", в котором встал на сторону президента. Это продолжалось не полных 2 года, после чего Виктор Андреевич решился пойти в оппозицию и поддержать инициативу "Украина без Кучмы".

В 1999 году крупнейшая кондитерская фабрика страны, киевская, имени Кара Маркса, переходит в частную собственность. Контрольный пакет покупает тогда нардеп фракции СДПУ и предприниматель Петр Порошенко. Вместе с ней продаются и права на такие бренды, как "Киевский торт", "Пражский" и конфеты "Вечерний Киев".

С этого момента Порошенко становится крупнейшим производителем кондитерских изделий в Украине. Из принадлежащих ему фабрик он создал холдинг Roshen, а за самим Порошенко прочно закрепляется звание шоколадного короля Украины. При этом сам Порошенко сладкого не ест – у него сахарный диабет.

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Владимир Зеленский праздновал первую победу своего юмористического кооператива "95 квартал". Созданная в 1997 году команда, в которой он и автор, и актер и капитан, с 1999 года начинает выступать в Высшей лиге КВН. Команду раскручивает Масляков и криворожцы наматывают километры в концертных турах по странам СНГ.

В 1999 году Украина снова выбирала президента. Это были и до сих пор остаются пока единственные гонки, которые завершились второй каденцией действующего президента. Хотя Леонид Кучма начинал избирательную гонку с катастрофическим рейтингом в 6%.

За свои 5 лет он с президента, который обещал сделать русский вторым государственным, превратился в, если бы это не удивительно звучало, прозападного, по тогдашним меркам, политика.

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Еще в 1997 году были подписаны первые документы об углублении сотрудничества между Украиной и НАТО. Еще одна метаморфоза – Кучма начал строить прочную вертикаль власти под себя. Войны с парламентом – кто главнее, конституционная реформа и смена формы правления с парламентско-президентской на президентско-парламентскую.

Так Леонид Данилович стал главной персоной в стране. И такой планировал оставаться впредь. Беда была в том, что на старте президентской гонки рейтинг у него был 6%. Причин падения рейтинга было несколько. Основная – новый виток экономического кризиса в 1998 году.

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Президентские рейтинги в 1999 году / графика "Радио Свобода"

Обесценивание гривны в 3 раза было связано с последствиями кризиса в России. Украинская экономика была сильно связана с российской. Предприятия не платили государству. Соответственно росла задолженность перед бюджетниками и пенсионерами – основой электората на выборах 1999 года.

С 1998 года большинство в парламенте собрали "леваки". 25% – коммунисты с Петром Симоненко. Столько же социалисты Александра Мороза. Третьей весомой силой были руховцы с лидером Вячеславом Черноволом. Рейтинг каждого из них был выше чем у Кучмы.

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Кроме того, на время начала избирательной кампании в 1998 году набрал ощутимое влияния и силы премьер-министр Павел Лазаренко. Напряженные отношения с Россией по Крыму и газу не сделали из Кучмы ярого русофоба. По крайней мере в вопросах политического пиара.

Судьбу спасения собственных рейтингов он отдал в руки российских политтехнологов, которые провернули фокус аналогичный к российским выборам 1996 года.

Что общего между выборами в России и в Украине?

Избирательная кампания Бориса Ельцина строилась на тезисе: голосовать за действующего, хоть и не совершенного президента, чтобы не допустить реванша красных. Главным конкурентом Ельцина на выборах в 1996 году был коммунист Геннадий Зюганов. В украинской версии дихотомия должна была выглядеть как Кучма-Симоненко.

Для четкого противостояния стоило отсеять других кандидатов, Кучму показать защитником основной ценности, название которой – стабильность. Первым сбросили с гонок Лазаренко. Всемогущего вице-премьера сначала уволили, потом возбудили уголовные дела, вспомнив коррупцию, а затем и обвинили Лазаренко в заказе двух резонансных убийств. В конце концов он сбежал из Украины.

25 марта 1999 года лидер "Руха" Вячеслав Чорновил погиб в автокатастрофе. Тойота политика влетела в камаз с прицепом, который разворачивался на шоссе Борисполь – Золотоноша под Киевом. До сих пор идут споры, было ли это случайностью.

Corolla, в которой ехал Чорновил, официально уничтожили еще до завершения следствия. Расследование аварии несколько раз возобновляли и дело не закрыто до сих пор. Смерть Чорновила оказала большое влияние на "Рух" в целом. Харизматичного лидера невозможно было заменить.

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Партия распылилась, расколотая внутренними спорами. И на выборы президента пошли 2 отдельных кандидата от патриотических сил – Геннадий Удовенко и Юрий Костенко, которые ничего не набрали.

О чем договорились в Каневе

Следующим шагом был вывод из игры следующего могучего соперника – социалиста Александра Мороза. На фоне кризиса, его критика президента находила эхо в сердцах многих украинцев. Кризис чувствовался очень сильно. Чтобы гарантированно перебороть админресурс, пришлось мобилизовать много людей.

Мороз, Ткаченко, Симоненко, а также условно "правый" Евгений Марчук договорились вместе идти на выборы и выдвигать единого кандидата. Договоренность об этом подписана в Каневе. Однако Каневская четверка распалась не поделив "шкуру еще не убитого медведя".

Мороз потерял время для агитации. Провалилась и непривычная своим примитивизмом реклама. Мороз растерял рейтинг, а во второй тур вышел Кучма и Симоненко. Далее была проверена уже на российском электорате формула – выставляешь кого-нибудь в паре с очевидным злом и получаешь желаемый результат.

Кучму хоть и не любили, но коммунистов не любили еще больше. Поэтому главный лозунг президентской кампании "голосуй или проиграешь". Голосовать во втором туре выборов пришло больше людей, чем в первом: 74,9% против 70,15%. Поражение коммуниста было ощутимым – Симоненко набрал 37,8% голосов, против 56,25% у Кучмы.

Леонид Данилович ушел на второй президентский круг. Высоко установленная планка того, как можно воскрешать рейтинги за минимальное время – до сих пор как эталон и мечта многих местных политиков.

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