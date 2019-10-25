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      Кучма: формула Штайнмайера к миру не приведет

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      Кучма прокомментировал ситуацию с формулой Штайнмайера
      Кучма прокомментировал ситуацию с формулой Штайнмайера / Getty Images

      Формула Штайнмайера не является формулой мира, она рассчитана лишь на некоторое время. В то же время на пути к реализации этой формулы еще несколько обязательных условий.

      Она также может иметь целью "сдать украинцев с потрохами", об этом сказал Леонид Кучма в Чернигове, пишет Укринформ.

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      Он добавил, что не может быть речи и об особом статусе Донбасса. По его словам, это – путь к конфедерационному устройству Украины, которое для нашего государства является неприемлемым.

      Формула Штайнмайера к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на некоторое время политически или так – а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся. ... Это вообще "сдать нас с потрохами", так сказать,
      – сказал Кучма.

      Второй президент Украины также подчеркнул, что проведение выборов на Донбассе без предварительного вывода войск, разоружения, восстановления украинской границы – это полный абсурд. Он добавил, что при нынешних условиях контролировать избирательный процесс туда не поедут ни наблюдатели, ни журналисты.

      Кроме того, надо учитывать состояние оккупированной территории, прежде чем соглашаться на какие-то условия.

      "Этот регион практически разрушен. По самым скромным расчетам, на его восстановление нужно 100 миллиардов евро", – добавил он.

      Кучма также отметил, что восстановление мира на Донбассе – процесс длительный, ответственный и в значительной степени зависит от позиции лидеров европейских стран, особенно от позиции президента США Дональда Трампа.

      Потому что сегодня только эта страна более-менее имеет влияние на Россию,
      – считает пятый президент.

      Переговоры в Минске продолжаются. Украина согласилась на формулировку формулы Штайнмайера, которую ранее согласовали советники глав государств нормандского формата. Что касается встречи "нормандской четверки" – согласия до сих пор нет. Она может состояться только после разведения сил на Донбассе.

      Что предполагает формула Штайнмайера?

      • Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (об особом статусе Донбасса) начнет действовать на постоянной основе. Планируется разработать и одобрить новый соответствующий закон.
      • Закон заработает, если в отдельных районах Донетчины и Луганщины состоятся выборы по украинскому законодательству. После выборов ОБСЕ должна опубликовать отчет, который будет свидетельствовать, что выборы прошли в соответствии со стандартами организации и международных стандартов демократических выборов.
      • Выборы состоятся лишь при условии, что с территории ОРДЛО выйдут российские оккупационные силы, а захваченная часть украинско-российской границы будет передана под контроль Украины.

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      Формулу часть украинцев восприняли критично – во время нескольких волн протестов на улицы украинских городов вышли противники ее введения. В то же время президент Владимир Зеленский отмечает, что капитуляции не будет. Участники акции призывают противостоять капитуляции и не сдавать национальные интересы Украины.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Минские договоренности Формула Штайнмайера Украина – Россия Протесты Леонид Кучма
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