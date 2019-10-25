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      Кучма: формула Штайнмаєра до миру не призведе

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      Кучма прокоментував ситуацію із формулою Штайнмаєра
      Кучма прокоментував ситуацію із формулою Штайнмаєра / Getty Images

      Формула Штайнмаєра не є формулою миру, вона розрахована лише на деякий час. Водночас на шляху до реалізації цієї формули ще кілька обов’язкових умов.

      Вона також може мати на меті "здати українців із патрохами", про це сказав Леонід Кучма у Чернігові, пише Укрінформ.

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      Він додав, що не може бути мови і про особливий статус Донбасу. За його словами, це – шлях до конфедераційного устрою України, який для нашої держави є неприйнятним.

      Формула Штайнмаєра до миру на Донбасі не призведе, бо це не формула миру. Це формула на якийсь час політично чи так – а раптом ми дотиснемо українців, вони на неї погодяться, і ми розвернемося. ... Це взагалі "здати нас із потрохами", так би мовити,
      – сказав Кучма.

      Другий президент України також наголосив, що проведення виборів на Донбасі без попереднього виведення військ, роззброєння, відновлення українського кордону – це повний абсурд. Він додав, що за нинішніх умов контролювати виборчий процес туди не поїдуть ні спостерігачі, ні журналісти.

      Окрім того, треба враховувати стан окупованої території, перш ніж погоджуватись на якісь умови.

      "Цей регіон практично зруйнований. За найскромнішими розрахунками, на його відновлення потрібно 100 мільярдів євро", – додав він.

      Кучма також зазначив, що відновлення миру на Донбасі – процес тривалий, відповідальний і значною мірою залежить від позиції лідерів європейських країн, особливо – від позиції президента США Дональда Трампа.

      Бо сьогодні тільки ця країна більш-менш має вплив на Росію,
      – вважає п’ятий президент.

      Переговори у Мінську тривають. Україна погодилась на формулювання формули Штайнмаєра, яку раніше узгодили радники глав держав нормандського формату. Щодо зустрічі "нормандської четвірки" – згоди досі немає. Вона може відбутися лише після розведення сил на Донбасі.

      Що передбачає формула Штайнмаєра?

      • Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (про особливий статус Донбасу) почне діяти на постійній основі. Планується розробити та схвалити новий відповідний закон.
      • Закон запрацює, якщо в окремих районах Донеччини і Луганщини відбудуться вибори за українським законодавством. Після виборів ОБСЄ повинна опублікувати звіт, який свідчитиме, що вибори відбулись у відповідності до стандартів організації та міжнародних стандартів демократичних виборів.
      • Вибори відбудуться лише за умови, що з території ОРДЛО вийдуть російські окупаційні сили, а захоплена частина українсько-російського кордону буде передана під контроль України.

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      Формулу частина українців сприйняла критично – під час кількох хвиль протестів на вулиці українських міст вийшли противники її запровадження. Водночас президент Володимир Зеленський наголошує, що капітуляції не буде. Учасники акції закликають протистояти капітуляції та не здавати національних інтересів України

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Формула Штайнмаєра Мінські домовленості Україна – Росія Леонід Кучма Протести
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