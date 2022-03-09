Куда брошены основные усилия врага: отчет Генштаба ВСУ

Главная задача врага остается прежней – взять в окружение Киев. Также оккупанты хотят захватить Сумы, Харьков, Николаев и Мариуполь.

Таким образом, говорят в Генштабе, россияне хотят обеспечить сухопутный коридор между временно оккупированным Крымом и континентальной частью России. Не оставляет враг попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

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Россия формирует резервы

Россия продолжает формировать резервы в пунктах постоянной дислокации. Их планируют в дальнейшем перебрасывать в определенные районы на территории нашего государства.

В Херсоне – яростное сопротивление местного населения

В Херсоне, который находится под временным контролем российских войск, яростное сопротивление и патриотизм демонстрирует местное население. Поэтому враг ввел в регионе административно-полицейский режим. Сюда ввели подразделения Росгвардии, совершившие неправомерное задержание более 400 украинцев.

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