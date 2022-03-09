Таким чином, кажуть в Генштабі, росіяни хочуть забезпечити сухопутний коридор між тимчасово окупованим Кримом та континентальною частиною Росії. Не полишає ворог спроб вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей..

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Росія формує резерви

Росія продовжує формувати резерви в пунктах постійної дислокації. Їх планують надалі перекидати до визначених районів на території нашої держави.

У Херсоні – шалений спротив місцевого населення

У Херсоні, який перебуває під тимчасовим контролем російських військ, шалений спротив та патріотизм демонструє місцеве населення. Через це ворог запровадив у регіоні адміністративно-поліцейський режим. Сюди ввели підрозділи Росгвардії, що здійснили неправомірне затримання понад 400 українців.

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