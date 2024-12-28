Привозят раз в 2 –3 дня: куда россияне активно тянут грузы по железной дороге на Юге

Крымский мост, который соединяет Россию с оккупированным Крымом, сейчас действует в ограниченном варианте для России. Они не перевозят там военную технику, необходимое военное снаряжение или топливо, которое им крайне необходимо. Вместо этого используют сухопутный путь.

Об этом рассказал в эфире 24 Канала руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко. Он добавил, что Крымский мост для военных целей сейчас не служит. Россияне используют для своих нужд коридор из Ростова-на-Дону вдоль Приазовья в Крым.

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"Железная дорога в Ростов функционирует и на Мариуполь, и на Волноваху. Особенно на Волноваху: россияне раз в три дня привозят по этой железной дороге определенные грузы. Это точно не гуманитарная помощь. В направлении Мариуполя она используется исключительно для перевозки украденного из Луганской области угля и других грузов", – объяснил Петр Андрющенко.

Такая логистика россиян связана со сложностями судоходства.

Россияне обещают построить новую железную дорогу

"Они окончательно не завершили восстановление пути от Волновахи до Розовки в районе Угледара, но работы там продолжаются. Удары, которые на прошлой неделе нанесли наши силы обороны по железной дороге, когда поезд из 40 цистерн был поражен, россияне до сих пор не ликвидировали последствия. Теперь россияне используют эту ветку очень осторожно", – объяснил Андрющенко.

Россияне систематически анонсируют новую железную дорогу вдоль Азовского моря. Однако они до сих пор не начали ее строительство, а все обещания остаются лишь на бумаге. Андрющенко считает, что из-за финансовых трудностей на оккупированных территориях это строительство вряд ли начнется.

Сколько продлится строительство

"Единственную ветку, которую они прокладывают, – это резервная железная дорога из Ростова в Мариуполь, которая идет в обход. Она немного короче существующей ветки – от Ростова до Иловайска. Затем они снова должны спуститься на юг Донецкой области. Если они ее достроят, не будет необходимости подниматься до Иловайска – ветка будет направляться непосредственно в Мариуполь", – объяснил Петр Андрющенко.

Строительство продлится минимум год, поскольку там нет железной дороги, на которую можно опираться. Он добавил, что россияне начали строить автомобильную дорогу в обход Мариуполя.

Учитывая то, как они строят автомобильные дороги или модернизируют существующие, это у них получается очень долго и некачественно. Это означает, что для военной логистики эти два маршрута сегодня не стоит принимать во внимание, – подытожил Андрющенко.