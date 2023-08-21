Песков не выходит на связь уже 3 недели: что с ним могло произойти

Дмитрий Песков не появлялся на публике несколько недель подряд. В последний раз пресс-секретарь Владимира Путина общался с представителями кремлевских медиа 4 августа.

Некоторые российские телеграмм-каналы "забили тревогу" из-за исчезновения Дмитрия Пескова. Вскоре после последнего появления кремлевского прихвостня на публике выходила статья, где он наговорил лишнего, передает 24 Канал.

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Что произошло с Песковым

Одиозная российская журналистка Ксения Собчак рассказала, где может находиться пресс-секретарь Путина. По ее словам, представитель Кремля сейчас отдыхает.

Спокойнее. Песков в отпуске. Сказал, что вернется через 2 дня,

– написала она в соцсетях.

Что этому предшествовало

Песков дал интервью The New York Times, в котором признался, что в России отсутствуют настоящие выборы. Он анонсировал победу Путина на выборах в 2024 году с 90% голосов. Также представитель диктатора заявил, что президентские избирательные процессы в стране-агрессорке являются дорогостоящей бюрократией, а не демократией.

Впоследствии после выхода скандальной статьи Песков опроверг свои слова. Он заявил, что западные журналисты якобы то ли дали ложную цитату, то ли абсолютно неправильно интерпретировали его слова. Приспешник российского тирана запутался в объяснениях.

Что говорят эксперты о заявлении Пескова