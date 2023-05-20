Главная цель окупантов: Буданов рассказал, куда Россия выпустила первые ракеты 24 февраля

Первые ракетные удары Россия направляла на центры разведки Украины. Оккупанты хотели завладеть важной информацией.

24 февраля первая волна ракет и авиаударов была направлена на центры электронной радиотехнической разведки. Об этом глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал в проекте Дмитрия Комарова.

Кстати говоря Их застал момент, – Буданов рассказал, когда Россия начала подготовку к войне против Украины

Все ключевые объекты перевезли

Главное управление разведки и Буданов лично стали одними из главных целей окупантов. Глава ведомства отмечает, это понятно, поскольку у них вся информация.

Если уничтожить наши ключевые объекты... Кстати, они и это пытались сделать, однако было бесполезно,

– добавил Буданов.

Дело в том, что за полтора месяца до вторжения объекты были вынесены в другие районы, поскольку об угрозе нападения разведка знала. В частности, разведка произвела передислокацию объектов дублирования органов электронного управления. Также за 3 месяца до 24 февраля переместили архивы. Буданов подытоживает, таким образом сохранили самое главное.

Россия готовила нападение на 2021 год

Буданов рассказал, что Россия планировала полномасштабное вторжение в Украину на март 2021 года. Тогда россиянам было бы легче, однако их планы сорвали партнеры Украины. В СМИ обнародовали информацию о подготовке.

Однако глава ГУР Минобороны отметил, что российские военные не покинули те места, в которых начали сосредотачиваться в феврале – апреле 2021 года.