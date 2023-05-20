24 лютого перша хвиля ракет та авіаударів була направлена на центри електронної радіотехнічної розвідки. Про це глава ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів у проєкті Дмитра Комарова.

До речі Їх застав момент, – Буданов розповів, коли Росія розпочала підготовку до війни проти України

Всі ключові об'єкти перевезли

Головне управління розвідки та Буданов особисто стали одними з головних цілей окупантів. Очільник відомства зазначає, це зрозуміло, оскільки в них всі інформація.

Якщо знищити наші ключові об'єкти...До речі, вони й це намагались зробити, однак було марно,

– додав Буданов.

Річ у тім, що за півтора місяця до вторгнення об'єкти були винесені в інші райони, адже про загрозу нападу розвідка знала. Зокрема, розвідка зробила передислокацію об'єктів дублювання органів електронного управління. Також за 3 місяці до 24 лютого перемістили архіви. Буданов підсумовує, таким чином зберегли найголовніше.

Росія готувала напад на 2021 рік

Буданов розповів, що Росія планувала повномасштабне вторгнення в Україну на березень 2021 року. Тоді б росіянам було легше, однак їх плани зірвали партнери України. У ЗМІ оприлюднили інформацію про підготовку.

Проте глава ГУР Міноборони зауважив, російські військові не покинули ті місця, в яких почали зосереджуватися у лютому – квітні 2021 року