Деньги от народных "Байрактаров": Притула рассказал о предложениях, которые присылают украинцы

Деньги, которые украинцы собирали на беспилотники Bayraktar, планируют потратить на другие нужды армии. Все потому, что турецкая военная компания Baykar заявила, что не примет оплату за дроны и передаст их нашим ВСУ бесплатно.

Теперь ребром встал вопрос о том, на что потратить 600 миллионов гривен. Волонтер Сергей Притула, фонд которого собирал на беспилотники, рассказал, что к нему обращаются многие люди с предложениями, куда направить деньги.

Важно Есть много юридических тонкостей, – Притула пояснил, что происходит с закупкой Bayraktar

Он подчеркнул, что есть очень много болезненных просьб от украинцев из Николаева и Харькова. Они записывают видео на сотни тысяч просмотров с просьбой приобрести средства противоракетной обороны.

И это то, что реально сердце разрывается, потому что это такая номенклатура, которую трудно закупить даже Министерству обороны. Рынок очень специфичен и узок. Тупо негде покупать. Даже страны, имеющие то, что нам нужно, не хотят это продавать. У них не так много этих средств есть, берегут для себя,

– объяснил волонтер.

Заметим, что оккупанты готовят почти по всем украинским городам, однако больше всего достается именно Николаеву и Харькову, которые враг пытается стереть с лица Земли.

Что этому предшествовало

Волонтер Сергей Притула на свой День рождения 22 июня объявил о сборе средств на 3 оперативно-тактических беспилотника Bayraktar для Вооруженных Сил Украины. Он подчеркнул, что в течение недели необходимо собрать более полумиллиарда гривен.

Только через сутки после объявления начала сбора средств украинцам удалось собрать почти 300 миллионов гривен. По словам Притулы, их уже должно хватить на 2 из 3 запланированных Bayraktar.

Украина бесплатно получит Bayraktar, на которые собирала вся страна

В пресс-службе компании Baykar сообщили, что знают о том, что украинцы собрали нужную сумму для того, чтобы приобрести несколько беспилотников Bayraktar TB2. Однако представители компании заявили, что не примут оплату за беспилотники и бесплатно отправят 3 БПЛА на украинский фронт.

"Мы просим за это собранные средства направить на помощь в борьбе народа Украины. Мы тронуты этой солидарностью и решительностью перед лицом, казалось бы, непреодолимых вызовов", – добавили в пресс-службе Baykar.

Интервью с Сергеем Притулой о "Байракторах", войне и сотрудничестве с властью: смотрите видео