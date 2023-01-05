Вскоре будет много хороших новостей об оружии – Кулеба
Источник:Дмитрий Кулеба
Дипломаты работают, чтобы в 2023 году Украина получила от союзников все необходимое оружие, которое не удалось получить в 2022 году. Глава МИД Дмитрий Кулеба анонсировал хорошие новости.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что только первая неделя 2023 года принесла новость о поставках легких танков от Франции по итогам разговора президентов Зеленского и Макрона.
Кстати говоря Спасибо, друг, – Зеленский объявил, что Франция предоставит Украине легкие танки
Многие решения – уже в работе
Кулеба подчеркнул, что Украина благодарна французским друзьям за решение, которое приближает нашу победу. Он подчеркнул, что это результат только одного из 8 международных разговоров президента за 3 дня.
Многие другие важные решения – в работе. Вскоре будет больше хороших новостей по оружию,
– добавил Кулеба.
Он подытожил, что все силы мобилизованы на то, чтобы 2023 год стал победным для Украины.
Последние новости о военной помощи
- Впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину государство получит образцы западной бронетехники. Речь идет о легких танках AMX-10 RC от Франции и бронетранспортерах АCMAT Bastion
- Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что Украина уже вскоре получит американские броневики Bradley. Впоследствии президент США Джо Байден подтвердил, этот вопрос уже "на столе".