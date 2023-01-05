Вскоре будет много хороших новостей об оружии – Кулеба

Дипломаты работают, чтобы в 2023 году Украина получила от союзников все необходимое оружие, которое не удалось получить в 2022 году. Глава МИД Дмитрий Кулеба анонсировал хорошие новости.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что только первая неделя 2023 года принесла новость о поставках легких танков от Франции по итогам разговора президентов Зеленского и Макрона.

Кстати говоря Спасибо, друг, – Зеленский объявил, что Франция предоставит Украине легкие танки

Многие решения – уже в работе

Кулеба подчеркнул, что Украина благодарна французским друзьям за решение, которое приближает нашу победу. Он подчеркнул, что это результат только одного из 8 международных разговоров президента за 3 дня.

Многие другие важные решения – в работе. Вскоре будет больше хороших новостей по оружию,

– добавил Кулеба.

Он подытожил, что все силы мобилизованы на то, чтобы 2023 год стал победным для Украины.

Последние новости о военной помощи