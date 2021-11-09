Кулеба дал задание дипломатам вернуть Украину в "зеленый список" Евросоюза

Европейский Союз 9 ноября объявил об исключении Украины из "зеленого списка". Дмитрий Кулеба в ответ поручил дипломатам приложить все усилия, чтобы оставить границы и туристические возможности для граждан открытыми.

В Министерстве иностранных дел отметили, что ЕС принял это решение с учетом текущей эпидситуации в нашей стране. Однако это не означает тотальное закрытие границ.

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Каждая страна-член Европейского Союза самостоятельно решает на национальном уровне, как ей действовать, какие ограничения применять или нет,

– говорится в сообщении.

МИД Украины также отметили, что активно работают над тем, чтобы даже несмотря на исключение Украины из "зеленого списка", наши граждане могли осуществлять поездки в страны ЕС.

Кроме этого, Дмитрий Кулеба поручил всем дипломатическим учреждениям в странах ЕС приложить усилия, чтобы оставить границы и туристические возможности для украинцев открытыми.

Что известно о "зеленом списке" ЕС

Раз в 14 дней обновляют "зеленый" список. Туда вносят страны, где позитивная ситуация.

После этого в Евросоюзе рекомендуют открыть границы для граждан из стран этого списка.

Если же государство выбывает из "зеленого перечня", тогда предлагают запретить въезд людей.