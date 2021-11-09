У Міністерстві закордонних справ зазначили, що ЄС ухвалив це рішення з огляду на поточну епідситуацію у нашій державі. Однак це не означає тотальне закриття кордонів.

Читайте також ЄС виключив Україну зі "зеленого списку": що це означає для туристів

Кожна країна-член Європейського Союзу самостійно вирішує на національному рівні, як їй діяти, які обмеження застосовувати чи ні,

– йдеться у повідомленні.

МЗС України також зазначили, що активно працюють над тим, щоб навіть попри виключення України із "зеленого списку", наші громадяни могли здійснювати поїздки до країн ЄС.

Окрім цього, Дмитро Кулеба доручив усім дипломатичним установам у країнах ЄС докласти зусиль, щоб залишити кордони та туристичні можливості для українців відкритими".

Зверніть увагу! В Міністерстві нагадали, що плануючи подорож варто перевірити актуальний режим в'їзду та транзиту до країн на інтерактивній онлайн-карті МЗС.

Що відомо про "зеленський список" ЄС