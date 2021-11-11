Кулеба и Ермак обсудили с Нуланд ситуацию на Донбассе и вдоль украинской границы

Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак провели в Вашингтоне встречу с заместительницей государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. На ней обсудили ситуацию на Донбассе и вдоль украинской границы.

Встреча министра иностранных дел Украины и руководителя Офиса Президента с Нуланд состоялась в Соединенных Штатах 10 ноября.

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Кулеба и Ермак пообщались с Нуланд

По информации МИД Украины, стороны положительно отметили, что стратегическое партнерство Украины и США в 2021 году удалось значительно укрепить. Это произошло благодаря усилиям лидеров двух государств – президентов Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.

Собеседники обсудили дальнейшее воплощение приоритетов двустороннего сотрудничества в рамках Комиссии стратегического партнерства Украина – США. Также уделили внимание актуальной ситуации с безопасностью на Донбассе и вдоль украинской границы.

Нуланд заверила в непоколебимой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях российской агрессии, а также дальнейшей европейской и евроатлантической интеграции Украины.

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