Говорили о сотрудничестве на фоне агрессии России: Кулеба и Ермак встретились с Блинкеном
Источник:МИД Украины
Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки первого визита Владимира Зеленского в Белый дом. 5 августа политики обсудили с Энтони Блинкеном возможности для углубления сотрудничества Украины и США.
Детали встречи политиков
Стороны обсудили предстоящую встречу Зеленского и президента США Джо Байдена. Политики убеждены, что переговоры лидеров укрепят стратегическое партнерство государств.
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Собеседники уделили внимание на:
- развития партнерства Украины и США в сфере безопасности и военно-технических сферах,
- укрепление демократии в регионе,
- экономическое развитие Украины,
- совместные усилия в противодействии вооруженной агрессии России против Украины,
- энергетическую безопасность нашего государства и региона.
Кулеба отметил, что несмотря на непрерывную российскую агрессию, Украина продолжает воплощать сложные и системные реформы, в частности судебною,
– заявили в Министерстве иностранных дел.
Кулеба и Ермак обсудили с Блинкеном сотрудничество США и Украины / Фото МИД
В то же время госсекретарь США подчеркнул, что поддерживает суверенитет, территориальную целостность Украины, а также ее евроатлантические стремления.
Блинкен заверил в беспрекословной поддержке США Крымской платформы.
Блинкен заявил, что поддерживает Украину / Фото МИД
Зеленский поедет в США: главное
- 30 августа, после празднования Дня Независимости, Зеленский отправится на встречу с Джо Байденом. Американский лидер пригласил своего коллегу в Вашингтон во время телефонного разговора.
- В Белом доме заверили, что визит "подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму".
- Сейчас стороны активно готовятся к предстоящей встрече президентов.