Кулеба назвал 3 главных вопроса, которые собирается обсудить на встрече с Блинкеном

Дмитрий Кулеба подтвердил свою встречу с госсеркретарем США Энтони Блинкеном. Разговор состоится в четверг, 2 декабря, в Швеции.

Глава МИД Украины отметил, что во время встречи они с Блинкеном не только обсудят имеющуюся информацию по поводу российских планов и намерений. Речь будет идти и о других важных вопросах.

Заметьте Блинкен встретится с Кулебой и Лавровым на фоне разговоров о вторжении России в Украину

Мы не только сверим часы относительно имеющейся у нас информации о российских планах и намерениях, но и обсудим как раз состояние движения по трем трекам,

– подчеркнул Кулеба.

Какие 3 вопроса обсудят Кулеба и Блинкен

Отправка четких политических сигналов России на всех уровнях.

Разработка санкционного пакета.

Углубление военно-технического сотрудничества с Украиной.

Кулеба встретился с главой МИД Великобритании