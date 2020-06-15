Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подвел итоги 100 дней пребывания на посту главы МИД. Ключевых достижений Кулеба насчитал 4.

Свои достижения Кулеба очертил во время презентации "100 дней изменений в МИД", сообщает 24 канал.

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Ключевые достижения министра иностранных дел в должности

Внутренние трансформации, которые удалось достичь за беспрецедентно короткие сроки. Восстановление активной роли МИД в нормандской формате и приобщение к Минскому процессу. Полный перезапуск экономического, торгово-экономического блока МИД. Получение Украиной статуса участника программы расширенных возможностей НАТО.

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Кулеба сообщил, что до конца года МИД планирует:

новые инструменты содействия бизнесу;

полностью запустить программы обучения бизнес-дипломатии;

завершить ключевые трансформации в кадровой и финансовой политике МИД;

окончательно перейти от культуры генерирования указаний "сверху" и отчетов "снизу" к гибким и мобильным командам разработки и реализации политики.

В общем я ставлю перед министерством задачу до конца года завершить все основные трансформационные процессы и сосредоточиться в дальнейшем на их шлифовке и обеспечении устойчивости,

– сказал министр.

Презентация "100 дней изменений в МИД": смотрите видео