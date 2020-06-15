Кулеба назвал 4 ключевых достижения за 100 дней работы в МИД
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подвел итоги 100 дней пребывания на посту главы МИД. Ключевых достижений Кулеба насчитал 4.
Свои достижения Кулеба очертил во время презентации "100 дней изменений в МИД", сообщает 24 канал.
Важно За что Зеленский хвалит украинский МИД: ответ Кулебы
Ключевые достижения министра иностранных дел в должности
- Внутренние трансформации, которые удалось достичь за беспрецедентно короткие сроки.
- Восстановление активной роли МИД в нормандской формате и приобщение к Минскому процессу.
- Полный перезапуск экономического, торгово-экономического блока МИД.
- Получение Украиной статуса участника программы расширенных возможностей НАТО.
Больше Мало кто верил в успех, – Кулеба о том, как Украина получила статус партнера НАТО
Приоритеты изменений в МИД на 2020 год
Кулеба сообщил, что до конца года МИД планирует:
- новые инструменты содействия бизнесу;
- полностью запустить программы обучения бизнес-дипломатии;
- завершить ключевые трансформации в кадровой и финансовой политике МИД;
- окончательно перейти от культуры генерирования указаний "сверху" и отчетов "снизу" к гибким и мобильным командам разработки и реализации политики.
В общем я ставлю перед министерством задачу до конца года завершить все основные трансформационные процессы и сосредоточиться в дальнейшем на их шлифовке и обеспечении устойчивости,
– сказал министр.
Презентация "100 дней изменений в МИД": смотрите видео