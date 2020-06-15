Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підбив підсумки 100 днів перебування на посаді очільника МЗС. Ключових досягнень Кулеба нарахував 4.

Свої досягнення Кулеба окреслив під час презентації "100 днів змін в МЗС", повідомляє 24 канал.

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Ключові досягнення міністра закордонних справ на посаді

Внутрішні трансформації, які вдалось досягти за безпрецедентно короткі строки. Відновлення активної ролі МЗС у Нормандському форматі й долучення до Мінського процесу. Повний перезапуск економічного, торговельно-економічного блоку МЗС. Отримання Україною статусу учасника програми розширених можливостей НАТО.

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Кулеба повідомив, що до кінця року МЗС планує:

нові інструменти сприяння бізнесу;

повністю запустити програми навчання бізнес-дипломатії;

завершити ключові трансформації у кадровій та фінансовій політиці МЗС;

остаточно перейти від культури генерування вказівок "згори" та отримання звітів "знизу" до гнучких та мобільних команд розробки та реалізації політики.

Загалом я ставлю перед міністерством задачу до кінця року завершити всі основні трансформаційні процеси та зосередитись надалі на їхньому шліфуванні та забезпеченні сталості,

– сказав міністр.