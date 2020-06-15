Кулеба назвав 4 ключових досягнення за 100 днів роботи у МЗС
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підбив підсумки 100 днів перебування на посаді очільника МЗС. Ключових досягнень Кулеба нарахував 4.
Свої досягнення Кулеба окреслив під час презентації "100 днів змін в МЗС", повідомляє 24 канал.
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Ключові досягнення міністра закордонних справ на посаді
- Внутрішні трансформації, які вдалось досягти за безпрецедентно короткі строки.
- Відновлення активної ролі МЗС у Нормандському форматі й долучення до Мінського процесу.
- Повний перезапуск економічного, торговельно-економічного блоку МЗС.
- Отримання Україною статусу учасника програми розширених можливостей НАТО.
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Кулеба повідомив, що до кінця року МЗС планує:
- нові інструменти сприяння бізнесу;
- повністю запустити програми навчання бізнес-дипломатії;
- завершити ключові трансформації у кадровій та фінансовій політиці МЗС;
- остаточно перейти від культури генерування вказівок "згори" та отримання звітів "знизу" до гнучких та мобільних команд розробки та реалізації політики.
Загалом я ставлю перед міністерством задачу до кінця року завершити всі основні трансформаційні процеси та зосередитись надалі на їхньому шліфуванні та забезпеченні сталості,
– сказав міністр.