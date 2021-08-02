Реинтеграция и крымские татары, – Кулеба назвал 4 тематические панели Крымской платформы
Источник:форум "Украина 30"
Саммит Крымской платформы 23 августа будет состоять из 4 тематических панелей. Кроме того, будет основное заседание с участием глав международных делегаций.
Детали от Кулебы
Чиновники планируют одобрить декларацию, к которой смогут присоединиться другие государства. Об этом министр иностранных дел заявил 2 августа на форуме " Украина 30"
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Тематические панели:
- о непризнании попытки аннексии Крыма,
- о милитаризации Азово-Черноморского региона,
- о путях реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие,
- о восстановлении прав крымскотатарского народа.
Крымская платформа: что надо знать
Инициатором саммита об обсуждении путей деоккупации полуострова является президент Владимир Зеленский. Он презентовал Крымскую платформу, когда выступал в ООН. Первый саммит проведут в канун празднования 30-летия независимости Украины – 23 августа.
Присоединиться к нему пригласили множество стран мира, среди которых и Россию. Вполне ожидаемо Кремль заявил, что будет саботировать Крымскую платформу. Однако 28 государств подтвердили участие в саммите. Среди них США, Франция, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Грузия, Хорватия, Словакия, Румыния, Великобритания и другие.
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