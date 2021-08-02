Реинтеграция и крымские татары, – Кулеба назвал 4 тематические панели Крымской платформы

2 августа 2021 , 13:09
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Источник:

форум "Украина 30"

Саммит Крымской платформы 23 августа будет состоять из 4 тематических панелей. Кроме того, будет основное заседание с участием глав международных делегаций.

Детали от Кулебы

Чиновники планируют одобрить декларацию, к которой смогут присоединиться другие государства. Об этом министр иностранных дел заявил 2 августа на форуме " Украина 30"

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Тематические панели:

  • о непризнании попытки аннексии Крыма,
  • о милитаризации Азово-Черноморского региона,
  • о путях реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие,
  • о восстановлении прав крымскотатарского народа.

Крымская платформа: что надо знать

Инициатором саммита об обсуждении путей деоккупации полуострова является президент Владимир Зеленский. Он презентовал Крымскую платформу, когда выступал в ООН. Первый саммит проведут в канун празднования 30-летия независимости Украины – 23 августа.

Присоединиться к нему пригласили множество стран мира, среди которых и Россию. Вполне ожидаемо Кремль заявил, что будет саботировать Крымскую платформу. Однако 28 государств подтвердили участие в саммите. Среди них США, Франция, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Грузия, Хорватия, Словакия, Румыния, Великобритания и другие.

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Автор: Софія Мінджоса