Дело не в реформах: Кулеба назвал главное препятствие на пути к ПДЧ в НАТО для Украины

Главная преграда для предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО отнюдь не реформы. Помешать этому хотят некоторые страны, которые не желают отправлять России соответствующие сигналы.

Такое мнение озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV.

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В то же время Кулеба подчеркнул, что в Украине уже ввели "достаточное количество реформ".

Для того, чтобы получить ПДЧ, мы уже сделали достаточное количество реформ, и отрицать это было бы циничным лицемерием. Поэтому мы должны честно сказать, что главное препятствие к предоставлению ПДЧ Украине именно сейчас – это нежелание отправлять такой сигнал России,

– высказался глава МИД.

Как решить эту проблему

Он добавил, что в Украинском МИД есть стратегия, которая заключается в том, чтобы "работать с такими скептиками, со странами, которые все еще имеют какие-то искусственные беспокойства, но параллельно продолжать путь трансформации Украины в интересах украинского народа".

Кулеба также констатировал, что процесс между получением ПДЧ и обретением членства в НАТО "может длиться годами".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что война на Донбассе не является препятствием для вступления Украины в НАТО. По мнению американского лидера, все зависит от того, соответствует ли Украина критериям.

Добавим, что в конце мая 2021 года нашему государству предоставили обновленный пакет Целей партнерства Альянса. В Офисе Президента отметили, что дальше – ПДЧ.

На саммите НАТО 14 июня государства заверили, что поддерживают желание Украины вступить в Североатлантический Альянс. В ответ президент Владимир Зеленский призвал назвать конкретные даты для сближения.