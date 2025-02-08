Сообщает 24 Канал со ссылкой на Дмитрия Кулебу в интервью для Натальи Мосейчук.

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Какую ошибку допустила команда Трампа

Кулеба отметил, что Украина ни в коем случае не должна отказываться от темы вступления в НАТО.

Политика – это искусство возможного... Просто надо играть в длинную и если что-то и сдавать, то втридорога. Я просто сейчас не вижу, за что можно продать тему НАТО с точки зрения пользы для Украины,

– отметил экс-глава МИД.

Он также отметил, что команда Трампа допустила серьезную "переговорную ошибку", сразу объявив, что вступление Украины в НАТО будет отложено. Кулеба отметил, что даже если было принято решение временно отложить обсуждение этой темы, то ее хотя бы можно было "продать" Путину.

"Но вместо того, чтобы ее за что-то продать, они по сути уже начали говорить, что придется отложить. Так, а Путину зачем вам что-то платить, если он и так знает, что вы уже это сдали. Поэтому здесь чисто переговорная ошибка и она, к сожалению, дорого нам обойдется", – подчеркнул Кулеба.

Напомним, что ранее Кулеба заявлял, что команда Трампа переоценивает свои возможности по возможности быстро закончить войну в Украине. Экс-глава МИД отметил, что поражение Украины в войне "будет провалом Трампа".