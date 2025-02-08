Повідомляє 24 Канал з посиланням на Дмитра Кулебу в інтерв'ю для Наталії Мосейчук.

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Якої помилки припустилася команда Трампа

Кулеба наголосив, що Україна ні в якому разі не повинна відмовлятися від теми вступу до НАТО.

Політика – це мистецтво можливого… Просто треба грати у довгу і якщо щось і здавати, то втридорога. Я просто зараз не бачу, за що можна продати тему НАТО з точки зору користі для України,

– зазначив ексочільник МЗС.

Він також зазначив, що команда Трампа припустилася серйозної "переговорної помилки", одразу оголосивши, що вступ України в НАТО буде відкладений. Кулеба зазначив, що навіть якщо було прийнято рішення тимчасово відкласти обговорення цієї теми, то її хоча б можна було "продати" Путіну.

"Але замість того, щоб її за щось продати, вони по суті вже почали говорити, що доведеться відкласти. Так, а Путіну навіщо вам щось платити, якщо він і так знає, що ви вже це здали. Тому тут чисто переговорна помилка і вона, на жаль, дорого нам обійдеться", – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, що раніше Кулеба заявляв, що команда Трампа переоцінює свої можливості щодо можливості швидко закінчити війну в Україні. Ексочільник МЗС зазначив, що поразка України у війні "буде провалом Трампа".