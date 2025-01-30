Ймовірно, Трамп зрозумів, наскільки складним є завдання щодо зупинення повномасштабного російського вторгнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю ексміністра закордонних справ України Дмитра Кулеби телеканалу France24.

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Що сказав Кулеба про заяву Трампа

Колишній глава МЗС вважає, що Дональд Трамп не згадує свої слова про завершення війни в Україні "за 24 години" через те, що він змінив риторику.

Кулеба підкреслює, що українцям не варто захоплюватися негативними висловлюваннями глави Білого дому щодо Путіна. Він пояснює це відсутністю гарантії того, що наступного разу Трамп не скаже щось схоже про Україну чи президента Зеленського.

Водночас на думку дипломата, американський президент прагне укладення угоди між Росією та Україною та сподівається на закінчення війни. Однак, ймовірно, він усвідомив, що це набагато складніше, ніж здавалося напочатку.

Піде значно більше часу і значно більше зусиль для досягнення результату. Саме тому ми більше не чуємо про 24 години. Я не вірю, що мир буде встановлено через три місяці або через 100 днів,

– додає Кулеба.

Він також зазначає, що нині Трамп намагається зрозуміти, наскільки чутливими є ворожі сторони до його погроз та стимулів. На думку Кулеби, у новій адміністрації США рішення ухвалюватимуться виключно Трампом, а решту політиків будуть слідувати їм, незалежно від своєї думки.