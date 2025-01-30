Вероятно, Трамп понял, насколько сложной является задача по остановке полномасштабного российского вторжения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы телеканалу France24.

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Что сказал Кулеба о заявлении Трампа

Бывший глава МИД считает, что Дональд Трамп не вспоминает свои слова о завершении войны в Украине "за 24 часа" из-за того, что он изменил риторику.

Кулеба подчеркивает, что украинцам не стоит восхищаться негативными высказываниями главы Белого дома в отношении Путина. Он объясняет это отсутствием гарантии того, что в следующий раз Трамп не скажет что-то похожее об Украине или президенте Зеленском.

В то же время по мнению дипломата, американский президент стремится к заключению соглашения между Россией и Украиной и надеется на окончание войны. Однако, вероятно, он осознал, что это гораздо сложнее, чем казалось вначале.

Уйдет значительно больше времени и значительно больше усилий для достижения результата. Именно поэтому мы больше не слышим о 24 часах. Я не верю, что мир будет установлен через три месяца или через 100 дней,

– добавляет Кулеба.

Он также отмечает, что сейчас Трамп пытается понять, насколько чувствительны враждебные стороны к его угрозам и стимулам. По мнению Кулебы, в новой администрации США решения будут приниматься исключительно Трампом, а остальные политики будут следовать им, независимо от своего мнения.